La Consejería mantiene el cupo de 30 codornices por cazador y día

Medio Ambiente mantiene en su propuesta de Caza para la presente temporada 2018-2019 la posibilidad de que los cazadores abatan decenas de miles de codornices el primer día que salgan al campo, y la misma mortandad hasta un máximo de jornadas. La Administración sigue inmutable, a pesar de los bajos y casi nulos resultados de las últimas experiencias, al mantener el cupo máximo "de treinta codornices por cazador y día". No obstante, precisa, "a efectos de garantizar la finalización del periodo de cría de las especies cazables en la media veda y no alterar la emigración de las poblaciones, la fecha de inicio no podrá ser anterior al día 15 de agosto, ni la fecha de cierre podrá ser posterior al 16 de septiembre". Empero el número de días hábiles para la media veda en las distintas zonas "serán las que fije la Dirección General competente de caza, oídos los Consejos Territoriales de Caza, que en Zamora se reúne el martes, y la Comisión del Consejo Regional de Medio Ambiente de Castilla y León".

Fuentes zamoranas del sector de la caza, dedicados además a la venta de codorniz, restan importancia al número de codornices que puedan capturarse porque sostienen que "ya no hay emigración y todas las aves son de repoblación, y ninguna supera el invierno".