Quedan "en torno al 15% de los precintos" de corzo por entregar

La entrega de precintos para la caza del corzo es una cuestión que el Servicio de Medio Ambiente de Zamora da por prácticamente resuelta. Según informa apenas quedan unos cuantos y el pasado lunes, "de los 270 cotos con corzo se habían tramitado ya 216". Pone de manifiesto además que "de los 54 precintos que quedan por entregar a casi todos les falta algún aspecto que cumplir, por lo que no se les puede entregar hasta que cumplan (impago de la tasa, presentar memoria anual, devolver los del año anterior...)". "Los restantes están los precintos preparados aunque no han venido a por ellos los encargados de recogerlos. "Es decir, se está casi al día de solicitudes que están bien y falta en torno al 15% de cotos por entregar, pero fundamentalmente por culpa de quienes no tienen todo cumplimentado" informa Medio Ambiente.

"Hay que hacer las cosas con prudencia y corrección para gestionar densidades"

"Ya planteamos que se quitaran 1.000 ciervas y se dieran a un Banco de Alimentos"

"Es una herramienta de gestión y está bien que cada coto trate de minimizar los daños"