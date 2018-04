La Junta apunta a la enfermedad de las carpas la mortandad de Almendra

La Junta de Castilla y León aún está a la espera de los resultados de la analítica de las necropsias realizadas a las muestras de los peces recogidos en el embalse de Almendra, con motivo de la reciente mortandad, para dar a conocer la verdadera causa. "Es una competencia compartida entre Medio Ambiente y Agricultura ganadería, y en esos análisis previos me dicen que se considera que puede se la propia enfermedad que pueda tener la especie por elementos endógenos y no exógenos" expresó ayer el delegado Alberto Castro. En cuanto al agua, puso de manifiesto que "los análisis de Sanidad indican que no ha habido afección de productos tóxicos que puedan afectar a las personas". La muerte se llevó por delante más de una tonelada.