Cobreros exige pensiones dignas

Cerca de 60 personas de la comarca, se concentraron ayer ante el Ayuntamiento de Cobreros, a las 17.00 horas, para reivindicar el pago de pensiones dignas y dar visibilidad a los pensionistas del medio rural. No solo participaron jubilados sino también gente de mediana edad que se solidarizó con el colectivo. Un pancarta central recogía "Por unas pensiones dignas. No al 0,25%", mientras que en carteles más pequeños calificaban de "mierda" y "miseria" la subida de sus pensiones. Otros exponían "Que no te quiten tu pensión. Que no te roben tu futuro" o "Las pensiones es un derecho ganado y pagado".

La concentración, solicitada oportunamente a través de Internet, no pudo realizarse en la vía pública al no llegar la comunicación a la Subdelegación de Gobierno y no estar autorizada. Los manifestantes celebraron su protesta, en ambiente de vecindad, en una finca privada al pie de la carretera y con vistas a la casa de todos: la casa consistorial. La lectura del manifiesto, a cargo de María Jesús García, siguió la corriente de la coordinadora estatal por el Sistema Público de Pensiones, el Gobierno "se ha tenido que ver obligado a dar una respuesta vergonzosa e insuficiente". El colectivo considera que las medidas expuestas por el Gobierno no corresponden "a nuestras reivindicaciones". La insostenibilidad del sistema Público de Pensiones son "falacias y amenazas". La exigencia principal es la equiparación de la pensión mínima al sueldo mínimo interprofesional y una subida mínima del 8%, avanzando a una pensión mínima de 1.080 euros. Cifra "que garantice la dignidad de la vida en relación con los criterios de la Carta Social Europea". En sus reivindicaciones lo jubilados recuerdan los problemas de empleo para los mayores de 55 años para los que reclaman el incremento de subsidios del 8%. Los jubilados rechazan la privatización de las pensiones. En este sentido reclaman además la reforma laboral de 2011 y 2013 lesivas para la clase trabajadora y los pensionistas.

José Luis Echalecu completó el capítulo de afrentas al colectivo de jubilados del medio rural "a los que hay que dar visibilidad" es su rechazo al copago farmacéutico "porque la salud y la sanidad es un derecho, no un lujo por el que debamos pagar". Confrontó la realidad de la política gubernamental "mientras las pensiones suben un 0,25%, rescatan autopistas de miles de millones que las pagamos entre todos y todas". Vecinas de la zona comentaban que la mayor parte de los habitantes de los pueblos, donde un sueldo o un jornal no era lo habitual, "te dabas de alta en la Agraria porque era donde te apuntaban". Esto se traduce en pensiones muy pequeñas, de viudedad y tras cotizar el mínimo legal de hace unos años, 15 años. Internet, o mejor la falta de Internet, impidió que la solicitud se tramitará a través de las plataformas digitales de la administración competente. Pese a todo hubo protesta en Cobreros como en otras partes de España.