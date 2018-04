"Un día histórico para la provincia"

El veterinario y gestor cinegéticos Tomás Yanes calificó ayer el acontecimiento de "día histórico para la provincia" "Basta ya de que se nos ningunee" dijo. "Más de 5.000 jabalíes capturados en el 2017, más de 1.200 ciervos, más de 1.000 corzos. Poner eso en un balanza. ¿Qué pasaría si dejáramos de cazar esa cifra uno o dos años? Imaginaros el caos en la agricultura, en la transmisión de enfermedades y en los accidentes en la carretera" añadió. Reparó en que "estamos rodeados por Italia, Francia y países del este con la peste porcina africana que hace muchos años que dejamos de controlar ,y también en que el jabalí está con brotes ahora mismo activos en toda Europa. Nos puede ocurrir como a esos países y no podemos bajar la guardia en ninguno de los aspectos" apuntó. "Hay agricultores, ganaderos y cazadores en el medio rural y no se puede quitar de un día para otro porque está arraigada y es historia. No pensemos que porque haya más animales estamos mejor porque tienen que estar en unas condiciones óptimas y controlados" dijo.

El presidente del coto de caza de Quiruelas de Vidriales, Antonio Bruña, expresó que "venimos a reivindicar algo que interesa a todos porque los animales nos comen las cosechas", y enfatizó en el nivel de los daños "cuando hay plagas de animales". Aprovechó para solicitar "más esperas al jabalí, que deberían ser libres, porque se dan a cuentagotas y cuando llega la hora de sembrar el maíz nos levanta las siembras". Un joven cazador de Carbajales de Alba, que prefirió mantener el anonimato, manifestó que "la caza en sí no tiene problemas, es la gente que se queja y que pide prohibir". Indica que "la caza ahora, sin cazadores, sería impensable. Hay problemas y donde no hay predadores, como para el ciervo, sería una invasión total", afirmó. Cándido Carrera, de Benavente, sostiene que "al cazador el achacan culpas que no tiene", y hace referencia a que "un agricultor, siempre el mismo, les ha interpuesto siete denuncias por daños en los cultivos".

La Marina acogió una concentración de cazadores desarmados pero afirmados en sus consideraciones. Sorprendentemente, nadie sabe el número de cazadores que tiene la provincia, y la Junta de Castilla y León retiró este dato de su portal.