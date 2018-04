Agentes medioambientales y celadores se forman en la prevención de incendios

La Junta de Castilla y León, a través del Servicio Territorial de Medio Ambiente, está impartiendo las "Jornadas sobre Incendios Forestales y Líneas Eléctricas", dirigidas a agentes y celadores medioambientales de Zamora que participan en el operativo de lucha contra incendios forestales de la Comunidad, según informa la propia Junta.

Esta acción formativa, que está contemplada dentro del convenio actualmente vigente entre la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León y Red Eléctrica de España (REE), tiene como objetivo la coordinación de actuaciones de

prevención y lucha contra los incendios forestales. En este sentido, los temas abordados versan sobre la protección y actuación frente a incendios forestales relacionados con tendidos eléctricos, la aplicación del Sistema de Manejo de Emergencias en Incendios Forestales (SMEIF) y radiocomunicaciones, y manejo de equipos de comunicación en incendios forestales.

Las "Jornadas sobre Incendios Forestales y Líneas Eléctricas" planificadas en la provincia de Zamora están contando con cerca de noventa agentes y celadores medioambientales.

Tras las formaciones del pasado 19 de marzo, en Zamora, y el 9 de abril, en Rabanillo-El Puente de Sanabria, el próximo lunes 16 de abril tendrá lugar la última de estas jornadas en la Casa de la Juventud de Villardeciervos.

Durante el 2017 se registraron un total de 681 incendios, de los cuales 529 fueron forestales (tres afectaron a más de 500 hectáreas, siete fueron de nivel 1 y cinco de nivel 2) y 152 no forestales. Respecto a la superficie afectada en incendios forestales, 2.243,85 hectáreas fueron de superficie arbolada y 6.244,49 hectáreas de no arbolada. En cuanto a superficie afectada en incendios no forestales, 1.561,92 hectáreas fueron de superficie agrícola. Es de destacar la importancia que tienen los tendidos eléctricos en la sociedad y su implantación en el medio natural con impacto especial a la hora de atajar los siniestros.