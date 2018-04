UPA-COAG solicita la ampliación del plazo de presentación de la PAC

La organización agraria UPA-COAG Real Decreto de 19 de diciembre, de 2014, sobre la aplicación a partir de 2015 de los pagos directos a la agricultura y a la ganadería y otros regímenes de ayuda, así como sobre la gestión y control de los pagos directos y de los pagos al desarrollo rural, establece que la solicitud única deberá presentarse en el período comprendido entre el día 1 de febrero y el 30 de abril de cada año. Así, en la actual campaña PAC 2018 el 30 de abril se cierra el plazo de presentación.

La presente campaña agrícola 2017/2018, señala la Alianza, "se está viendo caracterizada muy especialmente por las adversas condiciones climáticas que están afectando a la mayor parte de las comarcas de nuestra comunidad autónoma. Si en un principio fue la generalizada escasez de precipitaciones registradas desde que diera comienzo la campaña el pasado mes de septiembre unida a la más que preocupante situación de las reservas hídricas en los embalses de la cuenca del río Duero la que condicionó las decisiones de siembra de los principales cultivos de primavera (principalmente girasol, maíz y remolacha), en las últimas semanas está siendo el fenómeno opuesto, es decir, el exceso de lluvias, lo que impide entrar a sembrar cultivos como principalmente la remolacha, el maíz o las patatas. Y ello a tal punto que no son pocos los agricultores que aún no saben qué cultivos sembrar en tanto el tiempo no les de una tregua".

Por otro lado,indica, "habría que sumar los problemas técnicos con la aplicación informática que permite tramitar la PAC, acontecidos principalmente en la primera mitad del plazo habilitado para la solicitud".

Ante esta situación, se está acumulando un considerable retraso en la tramitación de las solicitudes PAC en espera de que los agricultores puedan acabar de concretar cuáles son sus decisiones finales de cultivo; retraso que, ante el adverso pronóstico del tiempo en este sentido, no parece que la situación vaya a resolverse en las próximas fechas.

Según información de la propia Dirección General de Política Agraria Comunitaria de Castilla y León se llevan tramitadas unas 40.000 solicitudes en dos meses y medio, por tanto, en aproximadamente dos semanas que restan de plazo deberían presentarse aún otras aproximadamente 35.000 solicitudes (en 2017 se presentaron 75.000).

Por ello, desde la Alianza UPA-COAG hemos solicitado hoy a la Consejería de Agricultura de la Junta de Castilla y León que proceda a realizar las gestiones necesarias ante el Ministerio de Agricultura, que tenemos constancia de que está tramitando un borrador de proyecto de orden para modificar el plazo actualmente establecido pero únicamente se propone para Asturias y Aragón, con el fin de que también se autorice para nuestra región una ampliación del plazo de solitud PAC hasta, como mínimo, el 21 de mayo de 2018, inclusive.