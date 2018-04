Cuatro heridos en Andavías y uno en Santa Eulalia en dos accidentes de tráfico

Cinco heridos es el balance de los dos accidentes de tráfico ocurridos ayer en carreteras de la provincia. El más grave se registró en la carretera ZA-P-1405, en el término de Andavías como consecuencia de un choque central entre dos vehículos. Como consecuencia de la colisión resultaron heridas cuatro personas que fueron trasladadas a centros sanitarios de la provincia.

Un varón de 32 años resultó ayer herido tras sufrir un accidente en la carretera de Peque a Santa Eulalia, en la ZA-P-2657 a la altura del kilómetro 3, según la información del 1-1-2. La dotación de bomberos de Rionegro del Puente tuvo que intervenir para rescatar al herido y trasladarlo en UVI móvil al Complejo Asistencial de Zamora.

La sala del Centro de Emergencias Castilla y León 1-1-2 recibió, pasadas las once y media de la noche del miércoles, una llamada de un interlocutor que hablaba en francés y que avisaba de la salida de vía de un turismo en la zona de Mombuey. La persona que contacta con el centro de emergencias inicialmente no es capaz de determinar en qué lugar se encuentra, e informa de que hay una persona herida que, además, no puede abandonar el vehículo por su propio pie. El 1-1-2 avisó a la Guardia Civil de Tráfico de Zamora, a los bomberos de Rionegro del Puente y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que envía una UVI móvil, una ambulancia de soporte vital básico y personal facultativo de Atención Primaria del centro de salud de Mombuey. En una comunicación posterior con la persona que dio el aviso se consigue localizar el accidente en la carretera ZA-P-2657, en el kilómetro 3, a las afueras de Santa Eulalia del Río Negro, dentro del término municipal de Rionegro del Puente. El punto del accidente es una curva peligrosa y muy cerrada y con paredes de roca en los laterales a la salida del puente de la carretera local sobre el río Negro.