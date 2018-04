La Junta descarta llevar a cabo extracciones de sangre en el consultorio médico de Coreses

La Junta de Castilla y León descarta realizar extracciones de sangre y análisis análogos en el centro de salud de Coreses un día a la semana, tal y como reclamaban hace tres semanas en una manifestación cientos de vecinos de esta localidad, así como de Molacillos y Algodre. Así se lo comunicaron ayer a los alcaldes de Coreses y Molacillos el delegado territorial de la Junta en Zamora, Alberto Castro, y el gerente de Salud de Área, Francisco Javier Montes. Castro recalcó al término de la reunión que la situación de estos tres pueblos "es igual a la que se vive en los otros 244 consultorios médicos rurales", las extracciones de sangre siempre se realizan en el centro de salud de la zona, no en los consultorios locales de los pueblos.

En este caso, la demanda de los vecinos viene motivada porque pese a a la cercanía de estas poblaciones a Zamora no hay un transporte público a la capital a primera hora de la mañana y los usuarios se ven obligados a utilizar transporte privado para llegar al centro de salud a sacarse la sangre. Los más perjudicados, según explicaban el día de la manifestación, son las personas mayores -las que más frecuentemente necesitan análisis- que en muchos casos ya no conducen y se ven obligadas a pagar taxis o pedir favores a vecinos y conocidos para que les lleven hasta Zamora.

Aunque se descarta realizar las extracciones en Coreses, la Administración regional sí está dispuesta a ofrecer otras soluciones para evitar este tipo de molestias a los pacientes de Coreses, Molacillos y Algodre. En concreto, el delegado territorial puso sobre la mesa tres propuestas, una de ellas consiste en alargar el horario de las extracciones, que se realizan los martes y los viernes, hasta las 10 de la mañana -ahora se efectúan de 8 a 9.30 horas- para que los coresinos puedan utilizar el autobús que llega a la capital a las nueve y media.

Otra de las propuestas, que puede ser complementaria a la anterior, es adelantar unos minutos el horario de los coches de línea, algo que "requiere que se pongan de acuerdo todos los ayuntamientos por los que pasa ese autobús".

Por último, el delegado también ofreció la posibilidad de que los usuarios de estos pueblos puedan acudir a sacarse sangre al centro de salud Santa Elena, donde se realizan extracciones todos los días de lunes a viernes de 8 a 10 de la mañana.

El alcalde de Coreses, el socialista José Luis Salgado, anunció que transmitirá a sus vecinos estas propuestas "porque son ellos, a través de las asociaciones, y no el Ayuntamiento, quienes tienen que decidir qué opciones les parecen mejores". Él, personalmente, valora las propuestas de la Junta como un paso positivo hacia un acuerdo, pero sigue defendiendo que la mejor opción es realizar las extracciones en el propio consultorio coresino "porque estamos hablando de que lo hagan las mismas ATS, no supone ningún coste y se despejaría el centro Zamora Norte al no tener que acudir un montón de pacientes de estos pueblos". Durante la reunión, el delegado argumentó que esa opción no es posible porque hay que llevar las muestras "rápidamente" al laboratorio, que está en la ciudad, aunque Salgado recuerda que "la hermandad de donantes saca sangre en Coreses sin problemas para custodiarla en el viaje hasta Zamora".

En cuanto a los vecinos de Molacillos, parece que seguirán dependiendo del transporte privado, ya que el autobús que pasa por este pueblo llega a las 10 de la mañana, cuando ya ha terminado el horario de extracciones en todos los centros de salud de la capital. Su alcalde, José Carlos Reguilón, reconocía la dificultad de adelantar el horario del coche de línea, porque ello requeriría que los de Abezames acepten salir de allí antes de las ocho de la mañana.