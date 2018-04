El PSOE de Aliste se opone a que la mancomunidad regale una capa parda a Rajoy

La Agrupación Socialista de Aliste se sumaba ayer a las críticas vertidas en las redes sociales contra la decisión de la mancomunidad Tierras de Aliste de entregar una capa parda alistana de honras a Mariano Rajoy el próximo sábado durante su visita a Zamora. Los socialistas han hecho público un comunicado en el que critican que el presidente de la agrupación de municipios, Javier Faúndez, tomara la decisión de forma unilateral e informara al resto de alcaldes en el último pleno, el 5 de abril, sin que se votara porque no estaba incluido en el orden del día. Para la agrupación del PSOE en Aliste esta actitud es "personalista y arbitraria, caciquil, impropia de un alistano y de una persona que ocupa el cargo de senador", así como "una falta de respeto a lo que significa la capa, a los alistanos y a la gestión democrática y transparente de lo público".

Además, el PSOE recuerda que Rajoy visita Zamora en calidad de presidente del PP y no como presidente del gobierno, por lo que instan al presidente de la mancomunidad a "pagar la capa de su bolsillo".

Por su parte, Faúndez cree que la polémica "interesada y artificial" está "cargada de sectarismo y politiquerío rancio". El senador y presidente de la mancomunidad Tierras de Aliste asegura que en dicho pleno todos los representantes municipales expresaron su conformidad, incluido el del único ayuntamiento gobernado por el PSOE, el de Mahíde, "que es una persona tremendamente sensata", y recuerda que él es presidente de la mancomunidad con el voto a favor de todos los alcaldes de la comarca, del PP y del PSOE.

Además, Faúndez explica que desde hace algunos años la mancomunidad viene desarrollando diversas acciones en colaboración con la Asociación de la capa parda alistana encaminadas a "sacar del ostracismo" a la histórica prenda "que hace poco tiempo estaba en los corrales tapando patatas y carros, y no veía yo a ningún socialista de Aliste muy preocupado por la capa que ahora tanto les duele". Una de esas acciones ha sido conseguir entregar una capa "al presidente del Gobierno, en un acto privado", y distingue que "si se la entregáramos en el teatro Ramos Carrión, donde será el congreso del partido, se la estaríamos entregando al presidente del PP, pero lo hacemos en un acto privado para entregársela al presidente del Gobierno, que es la segunda autoridad del Estado a la que el secretario del PSOE de Aliste le está faltando el respeto con este comunicado sectario".

Por último, recuerda que la mancomunidad también financia, mediante una subvención, la capa que entrega anualmente la asociación a personas que, igual que Rajoy, no son de Aliste. Una de esas personas fue, en 2016, el socialista Demetrio Madrid, "y los alcaldes del PP lo apoyamos y acudimos al acto porque respetamos a Demetrio Madrid como persona y como ex-presidente de la Junta de Castilla y León, y no miramos de qué paritod es, una elegancia que ellos demuestran no tener".