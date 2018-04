Nace la plataforma "No en mi tierra", contraria a la minería en Arribes

La solicitud de un permiso de investigación minera sobre recursos de litio, wolframio, estaño y tantalio en los términos de Fermoselle y Villar del Buey ha despertado el interés de todos los residentes. Ayuntamiento, representantes políticos y Plataforma de Fermoselle esperan tener una mayor información sobre la actividad minera para posicionarse, pero ahora se ha dado a conocer la plataforma "No en mi tierra", posicionándose en contra de "la potencial mina de litio". Conectada con la Asociación Terra SOStenible, ambas sostienen que "el mundo rural en Zamora está siendo amenazado por la acción de políticos, administraciones públicas y especuladores"." Cabe señalar que las empresas que presentan los proyectos de investigación no son empresas mineras si no empresas conseguidoras de permisos y derechos con el fin de especular con ellos vendiéndoselos después a empresas extranjeras". Terra SOStenible y la Plataforma No en mi tierra, han presentado alegaciones a la autorización del proyecto de investigación