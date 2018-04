"Convertir en autovía la Nacional 122 es prioritario, por progreso y para salvar vidas"

- ¿Para cuando la Nacional 122 en autovía desde Zamora Portugal?

-Esperamos y deseamos que pronto. Poco a poco los trámites administrativos van a buen ritmo. La conversión de la Nacional 122 en autovía es una prioridad por progreso y desarrollo y para garantizar la seguridad y la vida a los usuarios.

-En tiempos de crisis y recortes hay que priorizar las inversiones. ¿O no?

-Así es. Siempre hemos dado prioridad a las inversiones y nunca, como algunos quieren vender, hemos mirado solo para un pueblo, por que las obras y las inversiones están realizadas dando prioridad a la obra más urgente dentro del municipio, como sucedió con el colector de Ricobayo o la concentración parcelaria de Cerezal, en detrimento de otras infraestructuras públicas.

-Muelas es un Ayuntamiento con posibles, pero no siempre se puede gastar lo que se quiere.

-A veces no se entiende por los vecinos tener superávit y sin embargo no poder invertirlo. El problema de no poder gastar lo marca la Ley Montoro. Aunque tengamos mayores ingresos estamos limitados y obligados a no sobrepasar el techo de gasto. En el Ayuntamiento de Muelas estamos llegando al 95% de la ejecución del presupuesto real, un absoluto control del gasto. Ejecutar un presupuesto al 100% es imposible y se nos deriva a que el año siguiente, como mínimo el presupuesto va a ser menor, aunque la ley permite incrementarlo un 2%, pero como en ejecución nos ha quedado un 5%, como mínimo el presupuesto nuevo será un 3% más bajo. Todo el ahorro va al famoso superávit. Es decir, que se tiene dinero pero no se puede gastar. La FEMP está trabajando para poder utilizar ese superávit.