"Ser alcalde es algo vocacional, no sé si me presentaré en el 2019"

-¿Qué políticas sociales afrontáis para niños y mayores?

-El Ayuntamiento de Muelas se ha marcado como objetivo dentro de la política social municipal facilitar y fomentar la permanencia de las personas mayores en su propio entorno y con una buena calidad de vida. Nos gustaría tener o contar con el servicio de residencia pero a día de hoy, salvo que sea una inversión privada, no es factible. Los terrenos los tenemos preparados para ello.

-¿Qué tal funciona el comedor social ?

-Bien. Da servicio de comidas a mayores y pensionistas, facilitándoles un centro de reunión y encuentro. Contamos con 677 habitantes de los cuales la mayoría son mayores de 65 años, existiendo en este colectivo algunas de avanzada edad y que viven en soledad. Otras se encuentran en situación de necesidad debido en gran medida a los impedimentos y limitaciones físicas y psíquicas, por ello el servicio de comedor es una opción importantísima para su desenvolvimiento. En Cerezal se les asiste con servicio de catering a domicilio.

-A la población infantil hay que cuidarla con esmero.

-Así es. En cuanto al colectivo de niños el Ayuntamiento está muy sensibilizado con la condición familiar y desde hace bastantes años tenemos a disposición de padres e hijos la guardería de Muelas del Pan que se gestiona a través del programa Crecemos. Así mismo estamos pendientes en todo momento de que el edificio del colegio Viriato esté en optimas condiciones para que en él se desarrolle la actividad educativa convenientemente.

-Fin de legislatura. ¿Se presentará a alcalde en 2019?

-No es tiempo de hablar de ello y nada está decidido. Serán ocho años y habrá que sentarse y reflexionar si hay ganas o no de seguir; algo tengo claro, si no tengo ilusión y ganas, ya que esto es vocacional, no seguiré aunque se me pida: nadie somos imprescindible. Doy las gracias a toda la corporación municipal y me siento orgullosos por ser una corporación unida, trabajamos todos a una, dejando de lado cada color político que representamos y moviéndonos en equipo para que todo funcione bien y por el bien de todos. Es de agradecer a todos los concejales su disposición ante cualquier sugerencia o propuesta. Se habla y se consensuan las decisiones, siendo una legislatura de respeto, honradez y diálogo, lo que repercute positivamente en la buen gestión de nuestro municipio.