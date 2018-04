El PSOE de Aliste pide "frenar la insensatez" de entregarle la capa a Rajoy

Las quejas por la entrega de la capa alistana a Mariano Rajoy continúan aumentando a medida que se acerca la fecha prevista para la visita del Presidente a Zamora, el 14 de abril. Esta vez ha sido el PSOE de la comarca el que ha manifestado su malestar con esta situación.

La agrupación socialista critica el hecho del que se informó en la reunión de la mancomunidad del pasado día 5 de abril, "pero que no fue sometido a votación porque no figuraba en el orden del día de la reunión y porque la decisión había sido tomada tiempo atrás por el presidente de la mancomunidad".

En ese sentido, los socialistas manifiestan el más absoluto rechazo "a la forma personalista y arbitraria con la que el presidente de la mancomunidad ha gestionado esta decisión". "Una conducta caciquil, impropia de un alistano, impropia de una persona que ocupa el cargo de senador y de absolta falta de respeto a lo que significa la capa, a los alistanos y a la gestión democrática y transparente de lo público", añaden.

El presidente de la mancomunidad "ha de explicar a los alistanos cuáles son los méritos del premiado para hacerle merecedor de uno de los símbolos más emblemáticos de Aliste, ha de aclarar también que la capa se la entrega al Presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, que visita Zamora en calidad de Presidente del PP y no como Presidente del Gobierno, y ha de explicar si, entre los fines de la mancomunidad está el hacer este tipo de actos u obsequios a personas que nada tienen que ver con Aliste y que nada han hecho por esta comarca", apostillan los socialistas.

Del mismo modo, el PSOE estima que, si en los estatutos no figura esa posibilidad, Faúndez "deberá cortar este proceso de manera inmediata, deberá pagar la capa de su bolsillo y acto seguido presentar la dimisión como presidente de la mancomunidad".

"Los Socialistas Alistanos no salimos de nuestro asombro y no podemos entender cómo un símbolo, quizás el más importante, emblemático y el que más nos identifica, puede concederse al Presidente de un Partido que, en su tarea de gobierno, es el máximo responsable de la situación de abandono, de la sangría poblacional, de los recortes en sanidad, infraestructuras tercermundistas, etc, que sufre nuestra comarca. Y lo inadmisible es que se conceda de esta forma individualista, sin contar con nadie, porque al presidente de la mancomunidad le interesa, sin el respaldo de los alistanos y alistanas", afirman. Y concluyen:

"Un símbolo de una tierra, de una cultura de una colectividad, no puede ser utilizado con esta falta de respeto. Por favor, paren esta insensatez".