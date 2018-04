El maestro que se hizo escritor

Seducido por la historia antigua, de forma especial el imperio romano y los orígenes del cristianismo, cuenta Manuel Sanabria Carretero que, hablando con su hijo sobre estos temas, debió de ver el chaval tal entusiasmo en lo que relataba su padre que le animó a escribir un libro. "Aquello quedó como una anécdota pero luego pensé, pues igual tiene razón". Y fue así como germinó la primera novela de este profesor y psicólogo alistano -Figueruela de Abajo, 1957-, con cuya obra, "Jeshua, un muchacho de Nazaret", ha ganado el segundo premio del VI Concurso Internacional de Novela Contacto Latino, que se convoca en Estados Unidos.

Un segundo que sabe a primero, pues "no me lo esperaba" confiesa Manuel Sanabria al otro lado del teléfono, desde Santiago de Compostela donde trabaja como profesor en el prestigioso colegio "Manuel Peleteiro".

Autor de numerosos trabajos y del libro "Tutores y adolescentes", el también Doctor en Psicología se ha enfrentado por primera vez al desafío de una novela. Fue hace dos años, aprovechando un mes de agosto de trabajo, cuando encontró el sosiego necesario para arrancar con su historia. Luego pasó que "unos capítulos arrastran a otros; es como el árbol al que le van saliendo más ramas y al final tienes que ir rematando hacia la punta" cuenta el escritor. Y así, en esas calurosas tardes del estío dio el impulso definitivo a la historia. "Lo más difícil fue empezar porque tienes una idea general y a partir de ahí van surgiendo otras".

El relato se centra en unos años antes de Cristo, durante el atribulado reinado de Herodes, "un hombre planificador y desconfiado al que llegaron noticias inquietantes de la presencia de los supuestos Reyes Magos en Jerusalén". Entre las revueltas y trifulcas con los romanos, Sanabria Carretero se centra en una aldea de Nazareth, donde nace el pequeño Jeshua. Y describe la vida, los oficios de aquella época, las inquietudes y los juegos de una sociedad donde se van mezclando múltiples situaciones.

¿Cuánto hay de Manuel Sanabria en el protagonista? "Bastante -admite el autor- porque he tenido la ventaja de nacer en Aliste y la vida de nuestra infancia no era muy diferente a como era en el siglo I. Te puedes imaginar la psicología de los personajes, las vivencias de los muchachos, hay bastante aproximación".

El éxito de esta primera aventura literaria ha insuflado de ánimo a este maestro alistano, a quien solo la "falta de tiempo" limita en su impulso creador. Aunque su fascinación por la escritura seguro que aventura nuevas obras. "Creo que si tienes la inquietud no puedes parar, y además a mi me ha ocurrido que cuando te propones escribir ya no lees como si fueras un simple lector sino de otra manera. Me pasa con Miguel Delibes, me encanta cómo describe a los personajes. Es que no escribe, es que es una fotografía. Es increíble. Me gustaría lograr algo parecido".

Puede que Manuel Sanabria haya tocado ese ideal de buen narrador. El segundo premio en un concurso internacional, donde se ha medido con autores de América Latina y Estados Unidos, y un jurado integrado por los escritores Juana Moriel, Tatiana Ramos, Juan Carlos Esquivel, Luis Miguel Helguera San José y Juan Antonio Abascal, es un arranque prometedor para este docente alistano, ahora también escritor.