Un virus propio de las carpas, posible foco de infección de los peces de Almendra

"La viremia primaveral de la carpa" se apunta como posible causa de la reciente mortandad de peces registrada en el embalse de Almendra, y que se llevó por delante más de una tonelada de ejemplares, con especial impacto en especies como la carpa.

Aunque aún se está pendiente de la confirmación oficial de los resultados de las necropsias realizadas a las muestras remitidas a los laboratorios correspondientes, fuentes del sector de la pesca señalan al agente denominado "viremia primaveral de la carpa" como el posible causante de la infección y del contagio "agudo" desatado en Almendra, y que se llevó por delante a cientos de peces. No existen indicios de que la VPC represente una amenaza para los humanos, según recoge uno de los estudios publicados sobre este virus por el Institute for International Cooperation in Animal Biologics.

El citado virus, de la familia de rabdovirus, según precisa el informe del Colegio de Veterinaria y Medicina del Estado Universitario de Iowa "también es capaz de afectar a algunas especies de ciprínidos. El virus parece entrar en el hospedador por las branquias. A continuación tiene lugar una viremia y el virus se propaga rápidamente al hígado, el riñón, el bazo y el tracto alimentario. El virus puede detectarse en las heces y también se excreta al agua por las heces y la orina. En general, los peces jóvenes de hasta 1 año de edad son más susceptibles a la enfermedad clínica, pero todos los grupos de edad pueden resultar afectados".

De los análisis del agua efectuados tras la mortandad se desprende que los parámetros son "normales" tal y como confirmaron desde la Confederación Hidrográfica del Duero como desde la Mancomunidad de Sayagua. Sin embargo, alcaldes y usuarios del abastecimiento del agua del Almendra están pendientes de la respuesta oficial que aclare la causa del desastre. El litoral zamorano del Almendra, entre Carbellino y Argusino, apareció el fin de semana pasado sembrado de cadáveres de peces o en estado moribundo.