Nuevos ataques de lobo, ahora en Muga, siembran la inquietud en los ganaderos

Los ganaderos de Sayago vuelve a vivir momentos de inquietud y desasosiego con la sucesión de ataques de lobo. Al episodio ocurrido en la dehesa de Pelazas la noche del domingo al lunes con el saldo de cuatro animales muertos y otros cuatro heridos, ahora se suman los ocurridos en Muga de Sayago. La víctima ha sido la ganadería de Octavio Martín, que ha perdido una oveja y un cordero en el ataque sufrido horas después del suceso de Pelazas, muy cerca del paraje de Valtomei de Muga donde se ha producido el ataque.

"En tres días ha venido dos veces; primero mordió a dos y ahora ha sido la oveja y el cordero, y eso que tengo un mastín muy bueno" explica Octavio Martín. "Ya no es el animal que pierdes es que el lobo te trastoca todo y está claro que, después de años, anda otra vez por aquí". La situación ha llevado a este ganadero sayagués a cambiar los planes con la cabaña y trasladarla a dormir en la nave. Aunque la parcela donde se ha producido el ataque está cercada, la presencia del cánido inquieta sobremanera y los ganaderos poner al ganado a buen resguardo temerosos de que el lobo vuelva. "Si este oficio no es bastante esclavo nos tocaría estar las 24 horas del día con el rebaño, así no hay quien pare en los pueblos. Cómo vamos a pretender que los jóvenes se queden si a los problemas que tenemos se suma encima el lobo" se queja Octavio Martín.