Vecinos de Porto denuncian el "peligro" de la carretera y el corte de servicios básicos

"Cuando no es una cosa es otra. Es vergonzoso que un pueblo como Porto, que pertenece en su totalidad al Parque Natural, esté desatendido de esta manera de los servicios básicos", así denuncia una vecina de Porto los incidentes y los cortes sufridos estos días de desplazamientos por las fiestas de Semana Santa en la villa portexa. "Llegas a pasar unos días de descanso y cuando no es la incomunicación por la cobertura móvil o telefonía fija -como ya pasó el año pasado por estas fechas, cuando estuvimos 7 días prácticamente incomunicados-, esta vez nos quedamos sin luz durante más de un día entero" como explican en un escrito los vecinos afectados.

Para los residentes y visitantes "es impensable, con toda la energía que generan nuestros embalses, que ni siquiera tengamos un transformador en condiciones. Acude una góndola con un generador y tarda casi dos horas en hacer 28 kilómetros y con esta carretera que tenemos no es para menos, te cruzas con un vehículo similar y es imposible circular, pero como dicen nuestros políticos la inversión que se reclama no es necesaria. ¿Y qué hay del dinero que se genera desde aquí?".

Como vecina de Porto "quiero denunciar la situación que se vive en los pueblos de la zona de la alta Sanabria. La administración no mira en absoluto para nosotros. ¿Es que no pagamos impuestos como el resto? ¿No es bastante todo lo que se aporta desde aquí que ni siquiera tenemos las necesidades básicas?".

Los vecinos invitan una vez más "al consejero de Fomento y Medio Ambiente de la Junta, Juan Carlos Suárez Quiñones, al señor David Carrión, a Juan Vicente Herrera, al señor Mañueco? y a todos aquellos políticos que están al frente en este momento y que de una forma u otra saben de nuestras quejas".

Estos días en los que ha nevado y las temperaturas son extremas, a parte de las piedras que se quedan en mitad de la carretera, es el estado en el que está, que cada vez es peor. Un coche quedó en la cuneta al cruzarse con otro vehículo, incapaz de salir por hielo y por el hundimiento lateral . Cada día hay una situación como esta, sobre todo cuando los pueblos se llenan de gente, denuncia una vecina.

Los problemas no son solo por el estado de la carretera, sino por los servicios en general. Por la situación de la zona "no tenemos acceso a internet, no hay buena cobertura de móvil y buenas líneas, de la luz ni hablamos porque cortes siempre ha habido y cuando se llena de gente como esta vez ya es de risa. No puedes poner estufas, ni cocinar, ni cargar el móvil para estar comunicado, vamos que no solo con la leña se calientan las casas".

Ante alguna urgencia médica tienen que "hacer esos 28 kilómetros con esta penosa carretera y aún así nos dan largas. Se están riendo en nuestra cara y nosotros seguimos callados. Hay iniciativas de gente a las que se ve con ganas de mejorar las cosas, pues apoyemos estas iniciativas. Tenemos que pelear e intentar cambiar las cosas porque a este paso llegará un día en el que ya no podamos ni ir a pasar unos días. Si seguimos callados y sin decir nada, por la comodidad de que lo hagan otros, vamos a ir de mal en peor. Somos suficientes para hacer presión ante la administración y la situación es cada vez más deprimente".