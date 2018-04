La CHD asegura que el agua de Almendra tiene "unos valores normales de oxígeno disuelto"

Responsables del Servicio de Sanidad de la Junta de Castilla y León, guardas fluviales de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) y agentes medioambientales de la Junta de Castilla y León procedieron ayer a tomar cartas en el asunto sobre la mortandad de peces registrada en el embalse de Almendra.

Las primeras conclusiones han dejado a los alcaldes y a los vecinos con la preocupación encima porque todavía no aclaran los motivos de muerte de cientos de peces y existe incertidumbre y temor entre la población que bebe el agua procedente del citado pantano.

Conforme a los resultados de los análisis del agua, "los valores son normales, tanto en oxígeno disuelto como en la conductividad" del agua, indicaron ayer fuentes de la Confederación. Unos niveles que también fueron "normales" en los análisis realizados el pasado día 21 del pasado mes de marzo.

Sin embargo, en lo tocante a la posible causa de la muerte de cientos de peces, habrá de esperarse a las confirmaciones de las necropsias que se practiquen a los ejemplares recogidos ayer en el embalse zamorano-salmantino, implantando en el bajo Tormes, para conocer el origen que causó el desastre.

Desde el Organismo de Cuenca del Duero se descarta que un vertido sea el causante de la muerte. Afirman que "el vertido más próximo" es el de la localidad de Salce, y no vierte precisamente directamente al Almendra, si no a un arroyo de una zona que "habitualmente" no está inundada. Además, se hace referencia a la escasa aportación debido a la baja densidad de población.

Responsables de Sanidad de la Junta, y de las guarderías de la Confederación y del Servicio de Medio Ambiente dedicaron la mañana de ayer a recorrer el escenario de Almendra afectado por la mortandad, y que se extiende por el litoral zamorano desde Carbellino hasta Argusino.

El alcalde de Carbellino, Benito Sánchez Piorno, remarcó la preocupación existente entre alcalde y población en tanto no se aclaren las causas "porque a nosotros nos toca tomar el café y beber el agua". Afirma que corresponde a los organismos oficiales saber de dónde viene la muerte de los peces. "Para el ignorante es muy fácil decir, pero son los sabios los que ponen dudas y los organismo tienen los químicos y los físicos que deben demostrar lo sucedido". Hace mención a que desde aguas arriba, en Salamanca, hasta el embalse hay mucho trayecto y conviene saber lo ocurrido. En cuanto a los peces aparecidos en Carbellino considera que incluso pueden llegar desplazados por el oleaje.

Cree que, en este caso, los residentes "son víctimas" de lo sucedido, y reitera la necesidad de conocer las causas para recuperar la seguridad y la tranquilidad en el uso de las aguas del embalse de Almendra.

El Ayuntamiento de Fermoselle, cuya villa se abastece del mismo embalse, está a la espera de que la empresa que gestiona el servicio de abastecimiento facilite los datos pertinentes. Desde el Equipo de Gobierno se apunta que Aquona "ha pedido un análisis completo", que seguidamente facilitará al Ayuntamiento.

La incertidumbre sobre el origen de la muerte piscícola se extiende a todos los conectados a la red de la Mancomunidad de Sayagua, que enlaza prácticamente a todo Sayago.

El episodio afecta especialmente a carpas, pero también a otras especies como barbos y luciopercas, según los pescadores del Club Los Peñones, que dieron la voz de alerta del suceso y lo pusieron en conocimiento del Servicio de Protección de la Naturaleza.

Al quedar muertos o varados sobre las orillas, los cadáveres sirven de alimento a numerosas aves y otros animales carroñeros que aprovechan esta oportunidad como un verdadero festín. De la presencia de cuervos, raposos y toda suerte de necrófagas hablan los restos y los esqueletos dispersos por las cercanías. Incluso especies piscícolas del propio Almendra toman parte de los peces muertos como queda puesto de manifiesto en las carpas consumidas en el interior de las aguas del embalse más imponente de la región.