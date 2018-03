La ONCE ilustra los cupones del sorteo del domingo con la imagen del Castillo de Puebla

Cupón de la ONCE con la imagen del Castillo de Puebla.

La Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE) ha sacado a la venta los cupones para el próximo sorteo del domingo 8 de abril, ilustrado con una imagen del Castillo de los Condes de Benavente de Puebla de Sanabria, dentro de la colección de los Pueblos Más Bonitos de España.

La ONCE puso a la venta esta colección dedicada a los pueblos más bonitos en noviembre de 2015 en Alcalá de Júcar en Albacete. Desde esa fecha distintas localidades incluidas en la selecta lista han protagonizado los cupones de la Organización Nacional de Ciegos de España.,

El pasado año, precisamente, once pueblos entraron en la lista de los más bonitos, incluida la villa de Puebla. Los vendedores de la ONCE en la comarca ya tienen a disposición de los clientes estos cupones para el sorteo del domingo y no han sido pocos los sanabreses que han aprovechado a probar suerte con un cupón muy cercano, con la imagen del Castillo de Puebla nevado. La iniciativa da un impulso más a la promoción de la villa, que en el año 2017 se incorporó a la Asociación de los pueblos más bonitos de España, el primero de la provincia de Zamora.