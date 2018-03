Manzanal de Arriba aprueba un presupuesto de 543.000 euros

Los cinco votos de concejales del Grupo Popular del Ayuntamiento de Manzanal de Arriba aprobaron el presupuesto municipal para este ejercicio que asciende a 542.958 euros, mientras que el Grupo Socialista votó en contra. El presupuesto modifica la recaudación de Bienes de Naturaleza Urbana de los 106.000 euros de 2017 a 75.000 euros para este ejercicio al aprobarse el descenso de la cuota tributaria de 0,58 % a 0,40%, como señaló el alcalde popular Nazario Castedo. El portavoz socialista, Ramón Devesa, pidió explicaciones sobre los gastos de personal y se le remitió al propio presupuesto.

En los decretos de alcaldía se dio cuenta de la solicitud de 95.000 euros a la Diputación Provincial para pavimentación en Manzanal y anejos, además del nombramiento por unanimidad de la juez de paz sustituta. Por el acuerdo unánime también se aprobó la ordenanza municipal que regulará la implantación de la Administración Electrónica.

El pleno aprobó la rescisión del contrato y la condonación de la deuda sobre varios montes consorciados en el municipio, desde mediados del siglo pasado, y catalogados como montes de Utilidad Pública. Estos consorcios de repoblación forestal estaban sujetos al pago de los gastos de las labores de repoblación que se efectuaron hace más de 50 años. El grupo popular votó a favor y el grupo socialista en contra de la condonación. En Codesal el grupo de Gobierno más el voto de un concejal del PSOE aprobó el deslinde de unas fincas municipales en la Majada del Tuerto, al no coincidir los límites con el acuerdo de concentración parcelaria.

La corporación aprobó el reparto de hectáreas de la PAC entre los 8 ganaderos censados en el municipio, además de autorizar la petición de un ganadero para realizar una quema controlada en terreno municipal de Folgoso y Manzanal, dentro de los planes silvopastorales, para su incorporación a la superficie pastable. El portavoz del PSOE justificó el voto de su grupo en contra al no haber ni ordenanza de pastos ni contratos de parcería.

En el transcurso de la sesión quedó constituida la mesa de contratación que adjudicará un inmueble municipal para su explotación como albergue, tras la propuesta de una vecina del municipio que presentó la solicitud.

En el turno de preguntas Ramón Devesa pidió aclaraciones sobre la legalidad de las facturas de contratación de las asociaciones y grupos musicales para las fiestas de los pueblos, además de pedir el contrato y el justificante de exención del cobro de IVA. En este caso la respuesta del secretario de la Corporación fue que el concejal interesado no asistió a la Comisión de Cuentas. Los horarios y dedicación de alcalde y secretario fueron otra de las críticas del concejal del PSOE. El alcalde respondió que dedica el 95% del tiempo y no el 20% del horario que tiene que dedicar. Devesa incidió en los 51.000 euros que cobra el secretario a su parecer sin justificar "al no tener horario y sin obligación de atender al público".

El concejal del PSOE, Manuel Cabo, exigió que se dote de una parada de autobús para Manzanal, ya que los vecinos esperan a la intemperie después de que se quitara la parada existente. El Ayuntamiento ha solicitado a la Junta que se modifique el punto de parada y se traslade a los soportales del Ayuntamiento, solicitud a la espera de autorización por parte de Transportes.