El senador de Compromís ya insultó en septiembre al alcalde de El Piñero

Guillermo Rocafort, la persona que según el partido valenciano Compromís intercambia correos con el alcalde de El Piñero que son "insultantes" hacia el senador Carles Mulet, aclara que él no es periodista, sino que es doctor en Economía, escritor con veinte libros publicados y veterano de la Legión. Además, el economista asegura que no intercambiaba correos con José Luis Riego, sino que ha sido él quien envió dos mensajes al regidor y efectuó varias llamadas telefónicas en su condición de veterano de la Legión y miembro de la Plataforma Patriótica Millán Astray.

El Senado había requerido al Ayuntamiento de El Piñero, a petición de Mulet, información sobre los pasos que se estaban dando para retirar el nombre de la calle Millán Astray y cumplir con la Ley de Memoria Histórica. El objetivo de las comunicaciones de Rocafort, "siempre unidireccionales", era "asesorar al municipio sobre el derecho a mantener la calle del General Millán Astray en su callejero ante la acometida del senador Carles Mulet en su afán por borrar su nombre de las vías públicas españolas".

Por otro lado, el doctor en Economía recuerda que el señor Mulet, que se quejaba de que le insultaran, "ha insultado en las redes sociales al alcalde del Piñero llamándole "fascista" e "inútil", tal y como se acredita con el post de su página de Facebook del 27 de septiembre de 2017 a las 14:04 horas". En opinión de Rocafort estos insultos "se alejan de la debida cortesía parlamentaria que debe exigirse a todo senador español", y aclara que es en relación a estos hechos y estas ofensas "de donde nace mi calificación hacia el susodicho".

Amparo al Senado

Como ya contó este diario, Compromís pidió amparo a la Mesa del Senado por el insulto vertido por Rocafort que el alcalde de El Piñero le había remitido, con el objetivo de que la Cámara Alta les denuncie ante la Fiscalía como ya hicieron con el alcalde de Pajares de la Laguna (Salamanca), y Rocafort recuerda que la denuncia fue finalmente archivada y cree que lo que hace Mulet es "amedrentar y doblegar a los alcaldes de pequeños municipios a cambiar los nombres de sus calles, lo cual es un abuso y una intromisión del Senado en el principio de autonomía municipal". Por eso ha solicitado al Senado que cese esta "mala praxis" y que repruebe al señor Mulet "por sus anómalos comportamientos".

Además, el economista sostiene que la expresión de Compromís de que es habitual en "medios de extrema derecha" es "una calumnia no solo contra mí, sino también hacia todos los medios en que he colaborado, como RTVE, RNE, Tele5, Periodista Digital, Cadena Ser, ABC, etc.".

Sin embargo, Rocafort se reitera en que Mulet "no debe estar en su sano juicio, por cuanto que de sus actuaciones parlamentarias se amerita la existencia de algún tipo de tara mental". Argumenta, entre otras cosas, que el parlamentario ha solicitado al Gobierno de España sus planes de contingencia ante un apocalipsis zombie o que "demuestra reiteradamente su hostilidad hacia los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado", como se acredita en dos interpelaciones donde se ríe de los agentes por el barco de Piolín.