"Tenemos que tirar de taxis y favores"

Al grito de "Mejores servicios, pueblos vivos" o "Gobierne quien gobierne, la sanidad no se vende", vecinos de Coreses, Algodre y Molacillos unieron ayer fuerzas para reclamar a Junta de Castilla y León la realización de las extracciones de sangre y pruebas análogas en el consultorio local de Coreses, evitando el desplazamiento al Centro de Salud Zamora Norte, en la capital.

La falta de respuesta de la Gerencia de Asistencia Sanitaria a la petición hecha "hace varios meses" ha llevado a la movilización de estos tres pueblos -otros cercanos han evitado secundarla-, convocados por la Asociación de Amas de Casa de Coreses (Ansac), los ayuntamientos de Coreses, Algodre y Molacillos, y el Movimiento en Defensa de la Sanidad Pública. Más de trescientos vecinos, mayoritariamente jubilados como responde al perfil de las personas que viven en el medio rural, realizaron el recorrido desde la Residencia "El Molino" hasta el consultorio local, donde la presidenta de Ansac, Candi Rego, defendió una petición "sobradamente justificada".

La portavoz apeló a la condición de los pacientes, muchos personas mayores (en un entorno donde hay tres residencias de ancianos), con dificultades de movilidad y sin transporte propio, que se ven obligados a desplazarse a Zamora Norte, "con un acceso complicadísimo y sin posibilidad de utilizar el transporte público porque no se pueden conciliar los horarios con los de las extracciones". Candi Rego denunció que muchas personas se ven obligadas a "coger un taxi, y todos sabemos las pensiones que cobran, o pedir favores a vecinos cuando las propias familias no pueden llevarlos". Para la presidenta de las Amas de Casa "no sería tan difícil que se pudieran hacer aquí los análisis y otras pruebas para Coreses y todos los pueblos cercanos, como se ha hecho por ejemplo en Muelas del Pan, que con problemas similares a los nuestros la Gerencia de Asistencia Sanitaria tomó en su día la decisión de realizar las extracciones de sangre en su consultorio".

Apuntó a la posibilidad de compatibilizar las extracciones con el equipo que lo realiza en Toro y los transporta a Zamora. "¿Por qué no podrían pasar por aquí a a recoger las pruebas?" se preguntó la presidenta de la Asociación de Amas de Casa, quien demandó una respuesta de la Gerencia de Asistencia Sanitaria, de la cual dependerá la convocatoria o no de nuevas movilizaciones.

En la de ayer se pudo ver a cargos socialistas, apoyando las demandas de estos vecinos de Tierra del Pan. Entre ellas la procuradora del PSOE, Ana Sánchez, que además es natural de Coreses. En su doble condición, la política socialista denunció la "discriminación" que sufren los vecinos del medio rural para confirmar después la presentación de una proposición no de ley para que las Cortes de Castilla y León aprueben instar a la Consejería de Sanidad a que las extracciones de sangre y otras pruebas análogas "se puedan hacer en Coreses".

La iniciativa del PSOE estará acompañada por las firmas recogidas por la Asociación de Amas de Casa de Coreses que desde hacer meses vienen movilizándose. Tanto su presidenta, Candi Rego, como la representante socialista no ocultaron su malestar con las declaraciones del delegado de la Junta, Alberto Castro, quien se preguntó "por qué Coreses y no cualquiera de los consultorios rurales de la provincia no podrían demandar lo mismo".

Para Rego la reivindicación "no es ninguna pataleta (como dijo el delegado territorial), es una necedad, pensando sobre todo en nuestros mayores, con unos motivos totalmente justificados. Ahora tiene que hacer gastos extraordinarios cogiendo taxis para ir a hacerse uno análisis o tirando de favores, que al menos nos escuchen y les daremos razones".