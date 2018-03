"Donde hay explotaciones de porcino dimensionadas hay un 90% más de población"

La batalla que queda por delante para lograr una PAC satisfactoria tiene su enjundia y requiere hilar fino y con resolución. "Lo que hay en estos momentos es menos dinero en los fondos de la UE, si tenemos en cuenta el brexit y la necesidad de financiar otras políticas como las de seguridad, hay una pérdida de 25.000 millones de euros" expresó la máxima responsable de Agricultura de la Junta de Castilla y León. "

Puso de manifiesto que esta cuantía "puede incorporarse o recortarse, y ahí tendríamos un serio problema, que Castilla y León no quiere. Se puede plantear un incremento razonable de la financiación que aporta cada país, que es lo que ha propuesto e presidente del Gobierno Mariano Rajoy, para garantizar el 100% y la misma cantidad que hoy reciben los agricultores y ganaderos". No obstante es una cuestión pendiente porque "hay que ver como se posicionan el resto de los países".

Respecto a la cuestión de las macrogranjas, cuya implantación está generando una controversia u oposición importante en Zamora, Milagros Marcos incidió en que "no existen macrogranjas si no pueden existir porque la normativa lo prohibe. El debate es estéril. Las explotaciones de porcino son las que más controles tienen, tanto desde el punto de vista medioambiental como de sanidad".

Recalcó la consejera que "ni hay ni habrá macrogranjas de porcino, y los controles son tales que es imposible que haya un problema derivado de las explotaciones porque los informes son exhaustivos".

Resaltó sobre el particular que "la aportación que hacen las explotaciones de porcino en función de su tamaño a la población es muy importante. Allí donde está mejor dimensionada hay hasta un 90% más de población". Dijo que "no es cierto que si la explotación es más grande desaparece la población y no genera empleo". "Debemos apoyar al medio rural para tener cada vez más actividad económica, y si puede ser vinculada a la ganadería porque es la que realmente asienta población" añadió.

Respecto a los vertidos y purines, abundó en el control de los mismos e indicó que "no se puede demonizar a un sector tan productivo en el que Castilla y León es exportador y está dando rentabilidad. Es infundado el movimiento que se está generado. Debemos ser razonables y no lanzar alarmas, necesitamos actividad económica los doce meses del año y población en los pueblos".

Consideró que es pronto para lanzar las campanas al vuelo en cuento a la previsión de las cosechas, aunque la lluvia que ha caído "ha sido muy buena y se están recuperando todos los pantanos".

Sobre nuevos embalses, dijo que "se está haciendo un estudio de las necesidades de embalse plurianual para que la comunidad tenga garantías de que toda cantidad de agua que pueda caer pueda ser embalsada. Ahora se trabaja en uno en la zona de León y otro en la zona de Palencia".