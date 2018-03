Los empresarios piden la apertura de Peces para afianzar el turismo de nieve

La Asociación de Empresarios del Parque Natural del Lago de Sanabria respaldó ayer las quejas de los empresarios de la zona que reclaman la apertura de la carretera ZA 103, desde el casco urbano hasta la Laguna de Peces en la temporada de nevadas y afluencia de turistas y visitantes. El presidente de la asociación, Ángel Velasco, recalcó que en esta zona "solo tenemos dos estaciones, una fuerte de verano y otra de invierno con nieve en la Laguna de los Peces. Cada zona tiene su interés que atrae a la gente al entorno del Lago de Sanabria".

La temporada de invierno sortea muchos problemas porque "unos años no nieva, otros solo llueve, o solo hace frío". Cuando hay nieve "el problema que tenemos son la falta de organización de los accesos y la apertura de la carretera. Si no se puede subir hasta la Laguna, al menos que la carretera pueda estar limpia hasta Chanos de Anta, donde hay un refugio, y desde el Servicio de Mantenimiento se pueda mantener abierto". Como reconoce el presidente de los empresarios no hay instalaciones, no hay una estación de esquí y <as personas que vienen solo quieren pisar nieve". Mantener abiertos los accesos "es una manera de ayudar al sector de la hostelería, que está bastante mal con la crisis y otros factores". La actividad de los visitantes en estas fechas tiene repercusión no solo en San Martín de Castañeda, sino en Ribadelago, Vigo, Pedrazales hasta Galende. Velasco recordó que el sector hostelero es el que más puestos de trabajo generan en la zona del Parque Natural. En estos momentos la ocupación de cara a Semana Santa ronda el completo entre el Jueves Santo y el Domingo, y con desigual nivel de ocupación a partir de este fin de semana. Para la Asociación sería importante mantener los accesos a la Laguna de los Peces abiertos la semana posterior a Semana Santa, donde hay comunidades que tienen fiesta, y que este año coincide también en la Comunidad de Castilla y León, a la espera de la afluencia de visitantes.