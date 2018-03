Sanidad estudia la posibilidad de hacer análisis en Coreses y critica la manifestación

La Junta de Castilla y León estudia las posibilidades y si se dan las condiciones para poder llevar a cabo las extracciones de sangre en el consultorio de Coreses, tal y como reclaman pueblos de la zona y el Movimiento por la Sanidad Pública. Lo confirmaba ayer el delegado territorial, Alberto Castro, no sin recordar la cercanía de Coreses con la capital y criticar "las formas" utilizadas por los demandantes, que hoy han convocado una manifestación a las 12 de la mañana en el municipio coresino.

Castro precisó que Coreses "no tiene centro de salud, tiene un consultorio médico", como por otro lado se ha puesto de manifiesto en el comunicado del Movimiento en Defensa de la Sanidad Pública de Zamora. "Hay sitios en los cuales es posible realizar las extracciones de sangre y en otros no. Lo estamos estudiando, pero hay pueblos que están más lejos de Zamora donde se justificaría el esfuerzo. ¿Por qué en Coreses que está a 7 kilómetros de Zamora y por qué no en los 422 consultorios médicos que tenemos en el conjunto de la provincia?" se preguntó el delegado de la Junta de Castilla y León en Zamora en respuesta a los periodistas.

Garantías

El delegado reiteró que las extracciones en algunos sitios se hacen "cuando se garantiza que desde que se recoge la sangre hasta que llega al laboratorio se mantiene una calidad. Nosotros, cuando tengamos una respuesta, se lo explicaremos al alcalde; de momento no la tenemos".

Alberto Castro apuntó además que, a diferencia de lo que han hecho otros alcaldes, "nadie me ha planteado la posibilidad de que se pudiera hacer coincidir el transporte público con las extracciones". Y echó de menos "esa labor pensando en los ciudadanos y no en una pancarta o una pataleta".

Hacía referencia a la manifestación convocada para esta mañana en Coreses, con el apoyo de los ayuntamientos de Coreses, Molacillo y Algodre, y la asociación de Amas de Casa coresina en reclamación de las pruebas de análisis sin necesidad de desplazarse hasta Zamora.