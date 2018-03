Las 19 mancomunidades de Zamora podrán acceder a 6 millones de euros en ayudas

Las 19 mancomunidades existentes en la provincia de Zamora podrán optar a una serie de ayudas ofrecidas por la Junta de Castilla y León en una convocatoria dotada con seis millones de euros y que tienen como principal novedad el hecho de que podrán ser destinadas a lo que decida cada agrupación, ya sea a gastos corrientes o inversiones, sin tener que añadir una aportación suplementaria a la recibida por parte de la Administración Autonómica. Estas entidades esperan el dinero como "agua de mayo" porque después de casi una década sin recibir subvenciones debido a la crisis económica todas lo necesitan en mayor o menor medida para renovar su maquinaria, caso de la Mancomunidad de Tierra del Vino según valora su presidente, Ángel Sánchez, o para mejorar todo su funcionamiento, como la del Valle del Tera en opinión del alcalde de Camarzana, Francisco Martínez.

Por eso ayer acudieron secretarios y alcaldes de todas las agrupaciones a la reunión convocada en Zamora por la Consejería de la Presidencia en la que se ofrecía información sobre las ayudas existentes, sus requisitos y los plazos de solicitud, datos que ofreció el propio director de Ordenación Territorial y Administración Local, Luis Miguel González Gago.

La convocatoria contempla 4,5 millones de euros para fomentar la creación de las nuevas mancomunidades de interés general, una figura contemplada en la ordenación territorial de la Comunidad aprobada en 2013 que pretende que los municipios se asocien voluntariamente para prestar varios servicios de forma más eficiente. De esta línea, 1,6 millones se destinan a las mancomunidades de interés general urbanas, que integran a una ciudad de más de 20.000 habitantes y a los pueblos de su alfoz, en el caso de la provincia de Zamora lo podrían solicitar la capital y los municipios más cercanos ya, aunque la agrupación no esté constituida, porque "como el proceso de elaboración de unos estatutos siempre es un proceso largo la convocatoria ha previsto que la ayuda la puedan pedir los ayuntamientos siempre que se comprometan a iniciar el proceso de elaboración de esa mancomunidad de interés general urbana".

Pero el grueso de esta ayuda, 2,9 millones de euros, se destinará al mundo rural. La constitución de las mancomunidades de interés general rurales tiene la dificultad de que las Cortes de Castilla y León aún no han aprobado el proyecto de ley que delimita las unidades básicas de ordenación territorial -el mapa que define cuáles pueden existir y con qué municipios-, pero "como lo que la Junta pretende es que lleguen al mundo rural esos dineros tan necesarios, la convocatoria prevé una línea intermedia", por la cual las mancomunidades "clásicas" que ya existen pueden solicitarlas si inician las modificaciones estatutarias necesarias para que su territorio coincide "sustancialmente" con el de una o varias Zonas Básicas de Salud y para que ofrezcan al menos cuatro de los siete servicios que se describen en la convocatoria: recogida de residuos sólidos urbanos, limpieza viaria, informes técnicos y jurídicos de licencias urbanísticas, servicios de información y promoción turística, alumbrado público, alcantarillado y mantenimiento de parques y jardines. En caso de que el proyecto de ley se apruebe antes de que finalice la convocatoria, los pueblos de una ubost rural podrán acceder a dicha subvención siempre que aprueben en Pleno constituir la nueva mancomunidad de interés general más del 50% de los municipios o los municipios que aglutinen más del 70% de la población, independientemente de su número.

El director general instó al PSOE a "no quejarse" para que Benavente forme una mancomunidad urbana porque "el proyecto de ley que está en las Cortes contempla que Benavente pueda llegar a ser una unidad urbana, y como de momento el PSOE no aprueba ese mapa, pues Benavente no puede optar a esa posible ayuda".

Por otro lado, una línea de ayudas dotada con 1,5 millones de euros se destina al apoyo de las mancomunidades "clásicas" ya existentes, y son compatibles con las otras ayudas, es decir, que aquellas mancomunidades clásicas que se quieran convertir en mancomunidad de interés general podrán obtener dos subvenciones.

El plazo de solicitudes para todas las ayudas está abierto hasta el 29 de junio, y la Consejería de Presidencia las resolverá antes del 14 de septiembre.