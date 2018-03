La Junta acometerá la mejora del trazado vial de la Ronda de Fermoselle en 2019

La Consejería de Fomento y Medio Ambiente acometerá el próximo año la mejora de La Ronda de Fermoselle. Es uno de los compromisos adquiridos por la Junta de Castilla y León en sucesivas legislaturas -una y otra vez incumplidos,- y es una persistente reclamación de la población de la villa de Arribes del Duero.

La Ronda es uno de los paseos predilectos de los fermosellanos por cuanto que da vista a la vertiente del Duero llena de bancales y atractivo paisaje, pero es un trazado recorrido por el intenso tráfico que va o viene de Portugal a España, por el paso de Bemposta, con el consiguiente riesgo para los caminantes y amantes de la naturaleza.

El consejero Juan Carlos Suárez-Quiñones expresó ayer ante autoridades y ciudadanía este compromiso, que este año tendrá el oportuno expediente y licitación, para ser una realidad en el año 2019.

Suárez Quiñones cumplió su palabra de acudir a Fermoselle para explicar con detalle el Plan de Restauración de las zonas afectadas por el incendio -un gesto que todos los grupos políticos y la Plataforma valoraron y reconocieron- y aprovechó la ocasión para anunciar una mejora vial continuamente reivindicada, así como la ampliar el horario de la Casa del Parque del convento de San Francisco.

La actuación en La Ronda se llevará adelante sacando dinero casi de las piedras porque "solo hay dinero para conservación de carreteras", según expresó el consejero en una sala de la Casa del Parque superada de gente.

Expresó que la Junta de Castilla y León tiene una extensa red de carreteras, de más de 16.000 kilómetros, y reiteró que el dinero "está restringido" para la ejecución de carreteras. No obstante, La Ronda será una realidad en 2019.

Quedó en la audiencia la incertidumbre del calado del proyecto. El representante de Ciudadanos, José Antonio de la Torre Berdión, confía en que "se dote de un paseo y de miradores". Tal como lo ha expuesto el grupo naranja en sus documentos.

Suárez-Quiñones se personó en Fermoselle para explicar el Plan de Restauración puesto en marcha en el territorio devorado por el fuego, y además estuvo abierto "a las sugerencias e inquietudes" que pudieran hacer alcaldes y vecinos. También se sometió a todas las preguntas de los asistentes en un acto marcado por una transparencia desconocida. No tuvo reparos en indicar que habrá reclamaciones de la Plataforma Fermoselle Atrévete "que no se podrán hacer por no ser competencia de la Junta de Castilla y León o por falta de dinero". En referencia, por ejemplo, a las restauraciones de edificios en la zona del Cordero.

Manifestó que las obras afrontadas en este momento se prolongarán "al menos hasta mayo", y están centradas en un Plan de Restauración proyectado para intervenir en la zona afectada, y que cuenta con la ayuda del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, que "rápidamente" atendió a sus requerimientos.

Elevó la inversión a 600.000 euros, y no a los 500.000 que constan en los paneles informativos, e hizo hincapié en que estas labores se verán completadas con la concentración parcelaria "puesta en marcha" y que supondrá una "revolución" en las infraestructuras de caminos del término.

Incidió en que las administraciones están destinando "medios extraordinarios" para conseguir la recuperación de una zona "que tardará años en llegar al estado natural que tenía".

El incendio, precisó, "costó más de un millón de euros apagarlo; 600.000 de gastos de extinción, más todo el operativo de la Junta de Castilla y León". 1.200 euros según indicó ayer la Plataforma. Estas cuantías en apagar fuegos es una de las cuestiones que han movido a la Plataforma a reclamar "cuadrillas formadas con personas de la zona" para realizar trabajos previos de limpieza, con el consiguiente empleo.

Destacó el consejero que "es un incendio que se extendió por fincas privadas y la Administración está realizando un esfuerzo importante al efectuar un plan excepcional y especial en terreno privados, que no es ordinario".

"Los fuegos se producen porque alguien quema y sabe dónde prender", dijo el consejero, que aludió al fuego de Arribes originado en diferentes puntos y con viento. Los tratamientos selvícolas, que nadie se equivoque, no van a evitar que los delincuentes que queman con intención puedan hacerlo" añadió. El caso está archivado judicialmente aunque la Guardia Civil está abierta a las investigaciones.

Subrayó que el plan de trabajo que se lleva a cabo, actuando en una longitud bastante mayor de la afectada por el incendio, no puede aislarse del marco de la concentración parcelaria.

El técnico Mariano Rodríguez fue el encargado de explicar con mayor detalle las actuaciones. En Pinilla de Fermoselle, con un 80% del término apalambrado por las llamas, se realiza tratamiento sobre la vegetación, obras de protección y consolidación del suelo (con un 15% ejecutado), más siembras, plantaciones y obras accesorias como arreglo de muros, desbroces y podas. En este pueblo también se ejecutan obras complementarias consistentes en actuaciones en pistas, accesos y obras de drenaje y, ya finaliza, la recuperación de charcas.

Por lo que respecta Fermoselle, las obras principales consisten en el tratamiento de vegetación (en ejecución), obras de protección y consolidación del suelo (pendiente de ejecutar), siembras, plantaciones y obras accesorias (ejecutado el arreglo de la totalidad de los muros, y en ejecución bancales y podas).

Las obras complementarias en este municipio tienen que ver con actuaciones en pistas, accesos y obras de drenaje (ejecutado un camino y nueve senderos, y en ejecución dos caminos). También se recuperarán siete charcas.

Otras actuaciones tienen relación con la recuperación de hábitats de especies afectadas y reposición de señales

El alcalde del Ayuntamiento de Villar del Buey y diputado popular, José María Nieto, calificó de "barbaridad" el acto del incendio forestal y dijo que "no hubo una catástrofe porque, a veces, surgen los milagros". Su valoración de las actuaciones "es positiva y los vecinos están bastante conformes, agradecidos y satisfechos. Los olivares se atienden, se han hecho accesos hasta el final y en otros hay que tener en cuenta la dificultad del terreno".

También el alcalde de Fermoselle, Alejandro Fermoselle, expresó su agradecimiento "por una actuación que se acomete a una velocidad de vértigo". "Reconozco que los medios son escasos pero hay que contar con el presupuesto que cuenta la Administración". En cuanto a actuaciones en el patrimonio privado argumentó que "la Administración no está para ayudar casos de los molineros y es una forma de prevaricar. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios". Y, en cuanto a implantar la depuración en la villa indicó que "estamos esperando a lo que haga la Administración central".

La presidenta de la Diputación provincial de Zamora, Mayte Martín Pozo, resaltó la prontitud con que entraron las máquinas a trabajar. Afirmó que "hemos sacado ayudas exactamente igual que en Villardiegua y, afortunadamente, en el incendio solo ha habido tres reclamaciones de agricultores a título principal por importe de 75.000 euros, 12.000 y pico y otro de 3.000 euros". Hoy saldrán las bases en el Boletín Oficial de la provincia.

Martín Pozo expresó que "es un territorio Reserva de la Biosfera y este año hemos traído la Vuelta Ciclista a España para que la gente vea que no todo se quemó".