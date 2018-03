Dos camiones chocan en la A-66 a la altura de Monfarracinos

Dos camiones colisionaban ayer en la autovía A-66 a la altura de Monfarracinos en un siniestro que se saldó con daños materiales y dificultades en la circulación en sentido Benavente durante varias horas después del accidente.

Uno de los vehículos pesados estaba parado en el arcén cambiando una rueda reventada, cuando el segundo se aproximó por detrás y chocó. Aunque ninguno de los dos transportistas resultó herido en el siniestro, el accidente esparció grandes cantidades de metales y plásticos procedentes de los camiones por la calzada y en la cuneta, así como parte de la carga de uno de los camiones, que acabó con el contenedor roto a consecuencia de la colisión, como puede apreciarse en las imágenes que acompañan a esta información.

El choque se produjo a las once en punto de la mañana y los dos camiones permanecieron en el lugar durante varias horas después del accidente, cuyas consecuencias fueron observadas por cientos de conductores que transitaban por la autovía Ruta de la Plata. El centro de operaciones del Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León recibió el aviso dos minutos después, pero no envió personal sanitario dado que ambos transportistas aseguraron que no habían sufrido heridas por el golpe entre sus vehículos, aunque sí que tuvo que acudir la Guardia Civil para ordenar el tráfico en la autovía hasta que se pudieron retirar los vehículos pesados y todos sus restos, varias horas más tarde del momento del accidente.