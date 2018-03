Temporal en Zamora | El temporal fulmina una granja de caracoles en Andavías

El temporal causado por la confluencia de la Bestia del Este con la borrasca Emma echó abajo parte de una granja de caracoles situada en Andavías. No fue el peso de la nieve, sino el hielo, lo que derribó el pasado miércoles la estructura de hierro y lona bajo la que hibernaban los moluscos terrestres de la explotación de la empresa Jormacol, según explica su propietario, Jorge Martín.

El helicicultor no podrá evaluar con certeza la salud de sus caracoles hasta que no llegue la primavera y estos comiencen a salir de sus conchas, aunque cree que no todo está perdido y que al menos "los que quedaron debajo de la lona estarán bien", y sobre los demás "ya se verá cuando pase el invierno". Como mínimo, el temporal le obligará a volver a levantar la estructura, "que lleva muchísimo trabajo" ya que Jorge gestiona su explotación él solo.

No obstante, el granjero no pierde la esperanza y su empresa, Jormacol, acudirá a la Feria Raíces que se celebrará la semana que viene en el recinto ferial Ifeza de Zamora. Su intención era poder exhibir en su puesto algún caracol vivo, además del producto ya elaborado, pero la prolongación del invierno ha desanimado a los bichitos a salir de su caparazón, a diferencia del pasado año cuando "por estas fechas ya habían salido todos y en marzo ya se estaban apareando".

El zamorano Jorge Martín se aventuró a montar Jormacol hace tres años, y ya comercializa el caracol cocido, limpio y purgado, en mallas de un kilo, en mallas a partir de un kilo. También vende caracol vivo cuando lo hay disponible y organiza visitas educativas a la explotación de forma concertada.