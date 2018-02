Carlos Alberto | Presidente NaturZamora: "A las especies exóticas hay que controlarlas y sacarlas del medio natural"

Carlos Alberto Ramírez, presidente de la Asociación Zamorana de Ciencias Naturales (NaturZamora), resalta "la autonomía" del colectivo, formado por voluntarios. Los socios pagan una cuota anual de 20 euros, sin subvenciones. "No somos una asociación ecologista, sino naturalista" expresa, y destaca su esfuerzo "sentar unas bases desde el diálogo".

- ¿Qué objetivo y retos tiene a la vista la Asociación?

-El estudio, la defensa y la conservación de la naturaleza, también del patrimonio cultural. La idea es tender puentes de dialogo con las instituciones, con los partícipes y las gentes del campo. Entendemos que primero son las personas y luego el resto de las cosas. Que haya sitio para todos. Somos una asociación que estuvo parada durante muchos años, que ha sido refundada hace un año y existen muchas ganas de trabajar. Ahora nos abrimos a la captación de nuevos socios, a cualquiera que quiera abrirse a la naturaleza, a la etnografía. Nos interesan todos los ámbitos. No somos una asociación ecologista, sino naturalista.

- El lobo es una especie de viva polémica. ¿Qué soluciones existen para zanjar el problema?

-Es polémica provocada. Hay interés en que exista. El lobo estaba ahí y su territorio era mucho más extenso. Con el desarrollo de la sociedad nosotros nos fuimos expandiendo y el lobo replegando. Cambiamos usos y formas de trabajar. Llega un momento en que está recolonizado espacios y volviendo a lo que era su terreno. El ganadero tiene su ganado y derecho a tenerlo, pero hay que hacer un uso compatible. Al ganadero se le ha provocado para que vean al lobo como un problema, pero hoy algunos tratan de sacar alguna ventaja y que se de valor a los productos de las zonas loberas. Los lobos matan ganado cuando no encuentran otras especies.

- ¿Cómo se consigue la convivencia?

-Es cuestión de buscar equilibrio. Los mastines son necesarios y muchos sectores dicen que los lobos matan ganado, que es verdad, pero no tanto como dicen. Hay mucho, mucho, mucho fraude. Digo que me han matado y que me indemnicen.

- ¿La Guardería Medioambiental certifica la autoría de los daños?

-Hay veces que se ve a animal muerto y rajado, y los lobos no matan a bisturí. Ha muerto en un mal parto u otra forma. Es doloroso estar en la barra del bar y ver que se ríen de la administración que paga con el dinero de todos.

- La realidad es que hay daños. ¿Cómo se resarcen estas pérdidas?

-Cuando a un ganadero se le indemnizar por un presunto ataque de lobo no le indemniza la Administración sino nosotros con nuestros impuestos. A quien le revientan un escaparate no le indemnizan con nuestros impuestos. Un farmacéutico cuando cierra su negocio, baja la tapa y si una noche le roban, a pesar de las medias, acudirá al seguro para que lo resarza. Tiene reconocidos unos gastos de explotación: alarma, seguro... El ganadero tiene que asumir que los mastines y encerrar ganado son gastos de explotación que hay que reconocer. Quien de verdad apoya a los ganaderos no les va a decir que pidan indemnizaciones sino que haya un precio justo por sus productos, y a lo mejor la carne y la leche debe costar un poquito más.

- ¿De quién es el lobo? ¿Quién paga los daños?

-El lobo no es de nadie. Los daños debemos pagarlo todos en el producto que genera. Nosotros queremos que el ganadero no pierda, que lo entiendan como un beneficio y no como un problema. Y en las zonas loberas que el producto tenga un sello de calidad o distintivo que dé un valor añadido al producto. Me gustaría que los sindicatos agrarios lucharan al lado del ganadero. Hay que trabajar también en la prevención no solo en incrementar el producto. En zonas donde han olvidado la presencia del lobo durante década han relajado sus formas de atender la ganadería, su negocio. Quien tiene una hacienda la debe de atender. Uno debe atender la defensa de la propiedad. Entendemos que no tienen que perder, pero que hagan una buena gestión de la explotación y que repercuta los costes en su producto. En vez basarnos siempre en la subvención, subvención, subvención, que este parece el país de la subvención, defendamos a quien hace las cosas bien y al que las haga mal que se retire.

- Las especies exóticas e invasoras son otro problema candente en la sociedad, con diversos colectivos conservacionistas y deportivos enfrentados ¿Cómo debe afrontarse?

-Desde la conservación convivencia con la naturaleza todas las especies invasoras suponen un problema porque vienen a un medio no adaptado para ellas y si encuentran un nicho donde de expandirse competirán con las especies autóctonas por comida, cría y espacio natural y las desplaza. Hay un desequilibrio. Hay que controlarlas y sacarlas del medio natural porque son dañinas. La solución de todo siempre empiezan en el mismo punto: la educación. Si no hay una conciencia vamos a tener el problema siempre. Cuando está en el campo hay que tratar de extraerlas. Entra en jugo otro factor importante: el de los deportistas. La tarea es de los técnicos que para eso tienen una formación.

- La fauna es otra realidad que está ahí, con sobrepoblación de algunas especies que causan daños en sembrados y cultivos, y accidentes en carreteras de toda naturaleza.

-Hay accidentes con fauna y sin fauna. Hay que buscar equilibrio y espacio. Las infraestructuras viarias deben tener pasos de fauna como otros países que consideramos avanzados. Algunas carreteras se meten por zonas con alta densidad de fauna, y esquivan al señor que tiene cierto poder o cierta mano. Se meten viales por el medio del monte sin pensar en los accidentes. A la fauna no la podemos pedir sentido común, a las personas si. Hay que buscar el equilibrio. Los animales salvajes no tienen dueño.

- Pero la Administración ha legislado de forma que, poniendo señales, y están las carreteras llenas, elude la responsabilidad, y ésta que queda para los cotos, en caso de ocurrir el accidente por acción de una cacería, o llanamente para el conductor.

-Tal vez la Administración tenga que legislar de otra manera. El problema lo tiene el ciudadano y la Administración no asumir el coste.

- La sequía es otra realidad que tiene en vilo a la sociedad. ¿Cómo hay que gestionar la falta de agua?

-No somos mesías que tengamos solución a todo ni a nada. A pesar de lo que digan el cambio climático es una realidad que está ahí. Hemos sufrido un verano muy seco y hay que darnos cuenta de que va a ser más ambiental. España se está desertizando. Si además unimos que en zonas tradiciones de secano se están metiendo cultivos de regadío estamos agravando y acelerando el problema.

- ¿El cultivo de secano, que nadie pone en duda que tiene más y mejor calidad que el de regadío, da lo suficiente para vivir?

- El problema a lo mejor está en que alguien dice que se produzca en verde y lo que tenía que hacer era defender que el precio de mercado sea razonable y que no se lo tumben importaciones. No enchufes a los agricultores a que siembren algo con un agua que no tienen porque lo que haces es pan para hoy hambre para mañana, porque no va a tener el agua que necesitan.

- ¿Cómo hacer rentables los campos?

-Lo que pasa con los ganaderos pasa con los agricultores: subvenciones y subvenciones. No es subvención. No traigamos un cereal de bajo coste. Hay que ser serios y pagar los productos, que no pueden estar a los precios de los años de 1970.

- La generación eléctrica es hoy día otro asunto de tenso debate, con la apuesta por la energías verdes por un lado y el mantenimiento o desmantelamiento de las centrales térmicas y nucleares por el otro.

-El actual Gobierno está a favor de los combustibles fósiles, de las multinacionales eléctricas y en contra la producción sostenible. El impuesto al sol es ilegal porque es de todos. Preparé una casa y cuando llegó el momento de hacer el empalme me negué. Quise poner placas y paneles, tener autoconsumo y pago más de impuestos que del coste de materiales e instalación. El Gobierno nos machaca por no contaminar, por no cargar la balanza de pagos del país que es deficitaria por los combustibles fósiles. Nos están robando miserablemente. Fuimos un país líder en fotovoltáica y nos quedamos a la cola por cuestiones económicas.

- La energía vede es todavía deficiente para abastecer el mercado.

-Sería suficiente si se apuesta por esa tecnología. Cubriendo un 2,5% de la superficie del desierto Sáhara se produciría para toda la demanda de Europa y EEUU. El sol, al día de hoy, es la fuente más inagotable que hay. Es una energía aprovechable realizando instalaciones y sustituyendo tejadillos por placas fotovoltáicas. Pero detrás hay intereses que tienen mucho poder y no quieren informar correctamente. ¿Cómo un gobierno puede legislar contra el ciudadano?.

- ¿Es una Asociación que apueste por la denuncia de situaciones ilegales?

-No queremos denunciar, sino firmar acuerdos. Si a veces vemos algo que va contra la ley denunciaremos porque es nuestro deber de ciudadanos. Pero hay que hablar con los ciudadanos para solucionar los problemas. Hay interés en encasillarnos de radicales, pero no es así y buscamos el equilibrio. Todo el mundo tiene derecho a vivir. Volviendo al ganadero, quiero dejar claro que es el sector primario, que quiere decir que es el sector principal, al que se acude todos los días porque dan de comer. Nos duele que les manipulen y les intenten llevar porque hay sectores que viven muy bien sin pisar el campo y recibiendo el dinero del Estado por hacer cuatro papelitos. Hay pagos compensatorios, unos por PAC otros por otros conceptos, que deberían utilizar por los daños del lobo. Estoy convencido de que los ataques de los lobos disminuirían tremendamente con el hecho de sustituir la indemnización por una sanción al que no protege su ganado debidamente y se acredite. Hay datos que dicen que muchos ataques no son de lobos sino de perros asilvestrados. Hay que ser serios y poner las cartas boca arriba. Al que le hagan daño pagárselo o incrementar el producto, pero crujir al que defraude. Al que hace las cosas bien le tiene que ir bien. Cuando tenga ataque sancionar y no tener que pagar todos los ciudadanos no le indemnización. La idea es que al que no lo protege correctamente debería sancionársele.

- ¿Qué papel cree que desempeñan las administraciones con el medio ambiente?

-En la primera reunión que tuvimos en Madrid, antes de sentarnos, nos dijeron: Buenos días, no hay dinero para nada. Para temas medioambientales no hay dinero. Les dije que si hay dinero, lo que no se está es gestionando bien. No tiene sentido que la Administración se gaste dinero en un proyecto de concentración parcelaria donde no hay agricultores, donde la población supera los 70 años, como en Almaraz. No hay quien las trabaje y las fincas están muertas de risa. Ni tiene sentido que se abran caminos por una zona donde está la alondra ricotí. Dicen que no hay dinero, que ya no somos el Ministerio de Medio Ambiente, somos la hermanita pobre. Hay dinero para todo y más si no se pierde por el camino. En salamanca hay un proyecto de 18 millones de euros y, entre otras cosas, quieren hacer un centro de interpretación del río Tormes. Pero lo hacen enfrente de otro que está cerrado desde hace poco porque se hizo la infraestructura pero no se dotó para estar abierto y tener unos trabajadores que lo atiendan. El nuevo centro tampoco tiene partida presupuestaria para que luego funcione. Al que esto no le interesa el medio ambiente, sino obra civil, el ladrillo y la infraestructura porque algo debe quedar. Las casas de parque se cierran porque no hay presupuesto para mantenerlas. Quedan bien en la inauguración. No puede ser.