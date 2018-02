Fermoselle y Pinilla confían en los caminos para el desarrollo

Las poblaciones de Fermoselle y Pinilla de Fermoselle siguen con expectación el desarrollo de los trabajos de la mejora de caminos por sus respectivos términos con la esperanza puesta en que el resultado sea un beneficio en todos los órdenes: tanto agrícola, como turístico, recreativo y hasta deportivo.

La intervención está enmarcada en las actuaciones hidrológico-forestales de emergencia en áreas afectadas por el incendio forestal ocurrido el pasado agosto, acometidas por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, y que cuenta con una inversión de 500.000 euros, el 53% financiado con fondos de la Unión Europea del programa de Desarrollo Rural.

Ambas poblaciones esperan que esta mejora de las infraestructuras viarias, desatendidas durante años, permitan el acceso a todos los pagos donde se mantienen los aprovechamientos agrícolas y ganaderos, e incluso el acercamiento a puntos del arribanzo próximos a los ríos para favorecer el posible disfrute de actividades ligadas al medio fluvial.

El acondicionamiento del camino desde el Buraco del Diablo hasta el Arenal o playa de Cordero, en los Arribes del Tormes, es una actuación que llena de alegría a los fermosellanos, por ser una de las zonas recreativas y con potencial turístico del municipio.

Algunos integrantes de la Plataforma Fermoselle Atrévete han aprovechado este fin de semana para acercarse hasta este paraje y comprobar el beneficio que reporta la mejora vial realizada por Tragsa. La satisfacción es aún mayor porque en la labor de mejora se ha desbrozado incluso un sendero que encamina hasta los llamados "Baños de Cordero", utilizados en su día como escenario para la recuperación de la salud.

Fermoselle, no obstante, mira con un cierto recelo a los mismos trabajos de acondicionamiento de caminos realizado en Pinilla de Fermoselle, donde se ha llevado incluso una apisonadora para dejar en buen estado el camino que da acceso al llamado olivar de "Las Corbaceiras". Un camino por el que se abrió un expediente, con propuesta de sanción de casi 6.000 euros, al Ayuntamiento de Villar del Buey cuando procedió a su ejecución en marzo de 2011.

La población de Pinilla, no obstante, tratará de conseguir que los caminos se adentren en los mismos olivares y no solo al principio "porque no queremos seguir con los burros" expresan fuentes locales. El acceso a la plantación del Fenuyal es otra de las reclamaciones de esta población arribeña. Tampoco faltan en estos momentos los impedimentos de algunos vecinos, reacios a permitir que la mejora de los caminos afecte lo más mínimo a sus fincas.

En Fermoselle existe la incertidumbre sobre los caminos que serán objeto de mejora. "Nosotros pactamos 22 caminos, a instancias del consejero de Fomento y Medio Ambiente, que dijo que consensuáramos con el Ayuntamiento el plan. Pero el Equipo de Gobierno solo ha pedido que se actúe en siete. Todo el mundo ve magnífico que se actúe. El camino de Cordero ha cambiado como de la noche al día. Tampoco es para que la gente baje en masa, pero lo apropiado es que haya un acceso. Y sería bueno recuperar dos molinos porque es una zona de recreo fabulosa" expresan fuentes de la Plataforma.

Desde este colectivo se apunta que la Consejería de Fomento y Medio Ambiente "es consciente de que con 500.000 euros no se llega a nada", y recuerdan que "aquí entra en juego la partida de los 48 millones de euros que el grupo Ciudadanos exigió al PP para las zonas quemadas a la hora de dar su apoyo a la aprobación de los presupuestos de este ejercicio. De esta cantidad tiene que venir dinero para recuperar las zonas quemadas". En la villa de Arribes también se está atentos a conocer la evolución de los trabajos de la concentración parcelaria porque es otra de las iniciativas capitales reclamadas desde hace lustros por la mayoría de la población y que supondrá una reorganización sobresaliente para el término en aparcelamiento y dotación de infraestructuras.

El vecindario de Pinilla de Fermoselle aspira a que la intervención destierre de una vez por todas la obligación de recurrir a los animales de carga para extraer la aceituna de los diferentes olivares plantados en las vertientes del término, y permita el uso de medios de transporte modernos para recoger y trasladar el fruto.

Han recibido con cierta sorpresa la prestación de una "grúa araña", con capacidad de unos 350 kilos, que podrán utilizar en la campaña de recogida de aceituna. Sin embargo, esta concesión no ha despertado la euforia y consideran esta medida una solución más que deficiente. También quisieran contar con algún acceso hasta algún punto rayano al río Duero que abra las posibilidades de poner en marcha iniciativas relacionadas con el agua.

Es de tener en cuenta que Fermoselle y Pinilla de Fermoselle están enclavados en el Parque Natural Arribes del Duero, ahora reforzado con la declaración de Reserva de la Biosfera, y existe una normativa estricta con la conservación. Empero, la Plataforma fermosellana hace constante alusión al Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN), en la que se cimenta la gestión del territorio, para exigir que se cumplan los contenidos recogidos en el mismo, especialmente los relacionadas con la mejora de las infraestructuras y de la calidad de vida de los habitantes del espacio protegido, marcado, como el entorno, por el envejecimiento y la despoblación.