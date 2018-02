El Procurador del Común denuncia al alcalde de Villlamayor por ignorar todos sus requerimientos

El Procurador del Común ha denunciado ante la Fiscalía al alcalde de Villamayor de Campos, Mariano Fernández Benayas, tras comprobar que ignora sistemáticamente todos sus requerimientos, motivo por el que podría haber incurrido en un delito de incumplimiento de la obligación de auxilio previsto en artículo 502 del Código Penal. El defensor del pueblo autonómico trató de ponerse en contacto con el regidor en seis ocasiones diferentes entre agosto de 2016 y julio de 2017.

El Ayuntamiento de esta localidad terracampina gobernado por el Partido Popular lleva varios años prácticamente paralizado. Aunque la ley establece que la Corporación Municipal se tiene que reunir cada tres meses, como mínimo, en este pueblo los plenos son menos frecuentes que las superlunas, el último se celebró hace cinco meses pero en el presente mandato han llegado a pasar hasta 15 meses entre convocatoria y convocatoria, según informa el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Valentín Rodríguez. Tampoco se cobran los tributos aprobados por la Corporación, algunas tasas, como la del agua, "llevan pendientes de facturación desde 2011".

Pero lo más grave, a juicio de la oposición, es que no se presenten las cuentas municipales, motivo por el cual el Estado ha bloqueado sus aportaciones económicas que suponían para este pueblo de 300 habitantes una de sus mayores fuentes de ingresos. Esta situación de bloqueo llevó a los tres concejales del PSOE, Valentín Rodríguez, Pablo Calvo y Jesús de Caso a solicitar en abril de 2016 la convocatoria de un pleno extraordinario que también fue ignorada "contraviniendo la Ley reguladora de las bases del régimen local". El plazo se agotó y el día en que se debía celebrar la sesión los concejales se encontraron la puerta del salón de plenos cerrada.

Esa fue la gota que colmó el vaso y los ediles socialistas decidieron volver a solicitar la convocatoria del pleno a través del Procurador del Común con la intención de desatascar el bloqueo del Ayuntamiento de Villamayor.

Desde el Común informaban a los socialistas el pasado 7 de febrero que en los dos últimos años han intentado ponerse en contacto con el señor alcalde-presidente del Ayuntamiento de Villamayor de Campos "sin que este haya emitido respuesta alguna a nuestros requerimientos". La institución autonómica pidió al alcalde, con fecha de 22 de agosto de 2016, información sobre lo ocurrido con la convocatoria del pleno y reiteró su petición el 28 de septiembre y el 15 de diciembre de 2016, posteriormente le enviaron por correo certificado tres apercibimientos en los que le informaban personal y expresamente de que el incumplimiento de la obligación de auxilio al Procurador del Común es delito. El Común también comunicó al Ayuntamiento el malestar de la institución por la ausencia de respuesta del alcalde y los concejales del equipo de gobierno antes de remitir el expediente a la fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Zamora, el 13 de diciembre de 2017, por estimar que "los hechos acaecidos pueden ser constitutivos del delito tipificado en el artículo 502 del Código Penal".

Para el portavoz socialista, Valentín Rodríguez, la primera responsable de la paralización del Ayuntamiento es la secretaria que comparten con Prado y Villar de Fallaves. "El alcalde tiene 85 años y necesita un asesoramiento, es responsabilidad de la secretaria avisarle cuando no está actuando de acuerdo con la ley", afirma el edil. Rodríguez cree que Villamayor sufre "un caso similar al de Lantadilla", el pueblo de la Tierra de Campos palentina enfrentado con la secretaria de su Ayuntamiento, a la que concejales y vecinos acusan de no trabajar, y asegura que "no tengo nada en contra del alcalde, en este pueblo somos muy pocos y tenemos que llevarnos bien". Este diario trató ayer de ponerse en contacto con la secretaria de Villamayor, pero no lo logró.

Desde el PSOE de Zamora, por su parte, han aprovechado la denuncia del Procurador del Común para cargar las tintas contra el PP. El secretario de Política Municipal, Ángel Blanco, ha solicitado públicamente a la dirección provincial del Partido Popular de Zamora que "intervengan en la normalización institucional, contable y administrativa del municipio". Blanco ha calificado la situación del Ayuntamiento de "insostenible, antidemocrática y gravemente perjudicial para los intereses del municipio de Villamayor de Campos" y ha reclamado la intervención urgente del PP "para que inste al alcalde y a los concejales de Villamayor a la normalización institucional, administrativa y contable del Ayuntamiento, convocando el Pleno y atendiendo a los requerimientos tanto del Grupo Municipal Socialista como del Procurador del Común de Castilla y León".