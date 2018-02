UPA-COAG gana los comicios agrarios en Zamora con el 63,3% de votos y Asaja mantiene el 26,2%

No hubo sorpresas en el campo de Zamora. Después de cinco años, los agricultores y ganaderos de la provincia se contaron y, aunque son unos pocos menos que en 2012, todos siguen en el mismo sitio. La Alianza por la Unidad del Campo UPA-COAG volvió a ganar las elecciones agrarias en Zamora con un porcentaje muy similar al de la última convocatoria, un 63,28% de los votos emitidos frente al 64,79% de 2012, según los datos ofrecidos en rueda de prensa por la consejera de Agricultura y Ganadería, Milagros Marcos.

La segunda fuerza sigue siendo Asaja, con un 26,23% de los sufragios (27,77% en 2012) que le permiten mantener su representación en los órganos provinciales, para lo cual era necesario tener al menos el 20% de los votos en la provincia, dadas las condiciones impuestas por la Ley Agraria de Castilla y León. UCCL no pudo superar esa barrera en Zamora pese a que incrementó ligeramente sus votos y se situó en un 8,57% frente al 5,53% obtenido en 2012.

En total ejercieron su derecho 3.170 profesionales del campo -según datos facilitados por la Alianza- de los 4.784 electores llamados a votar en una de las 95 mesas de consulta habilitadas en la provincia de Zamora, una participación del 66,26%, similar a la de 2012, cuando acudió el 66,39% del censo.

Las direcciones provinciales de la Alianza UPA-COAG se felicitaba ayer por sus buenos resultados obtenidos en Zamora, que además han facilitado mantener su cuota de apoyo a nivel regional. El secretario general de UPA Castilla y León, el zamorano Aurelio González, recordaba que esta es la provincia en la que la organización ganadora vence con más contundencia y en la que más diferencia hay respecto a la segunda fuerza, un resultado que refleja "el trabajo bien hecho" por la Alianza en Zamora. El de San Miguel de la Ribera daba las gracias "a todos los agricultores y ganaderos que han participado en estas elecciones, a los que votaron la Alianza y también a los que optaron por Asaja o por UCCL, porque era importante conseguir una buena participación". Ahora UPA-COAG se propone como principal objetivo "pelear porque la PAC de prioridad a los agricultores y ganaderos, y que introduzca un sistema de mercado que controle los precios, que deben de ser más estables y más rentables para los productores", en palabras del propio González.

Desde Asaja consideraban que el resultado a nivel provincial es de "tablas" porque "la situación se queda como estaba". Su presidente provincial, Antonio Medina, considera "un buen resultado para Asaja" mantener un apoyo en Zamora muy similar al de hace cinco años "después de los problemas internos que hemos tenido y de que la Ley Agraria excluyera del censo a unos 400 profesionales de la provincia que participan de sociedades civiles, algo que en principio nos perjudicaba principalmente a los de Asaja". Medina también se alegró de que se haya mantenido una alta participación en toda la Comunidad y aprovechó sus palabras a este diario para pedir "unidad entre las cuatro organizaciones agrarias". El toresano cree que una vez pasadas las elecciones "es momento para que estemos unidos, porque sino, con la que está cayendo en el campo, van a desaparecer muchísimos agricultores y ganaderos". El presidente de Asaja Zamora cree que "eso es lo que quieren las bases, yo hablo con agricultores de la COAG de mi zona, y me recordaban que ahora en campaña todos hablábamos de lo mismo, pues vamos a trabajar todos juntos". En ese "todos" incluye a las organizaciones que no han entrado en los órganos de representación "y así se lo he transmitido ya a algunos dirigentes de UCCL".

El presidente provincial de UCCL, Antonio Jesús Rodríguez, que accedió a su cargo hace apenas tres semanas, reconocía que su organización esperaba "haber sacado un poco más" en Zamora, aunque "este es un territorio muy difícil para nosotros porque la estructura de COAG es muy grande en esta provincia". Rodríguez también cree que les ha podido perjudicar la "campaña sucia que ha venido haciendo COAG, que llegó a enviar cartas afirmando que nosotros apoyamos el independentismo". No obstante, desde UCCL están decididos a "seguir trabajando en el tiempo que queda por delante para demostrar al campo de Zamora que otra forma de sindicalismo agrario es posible, desde luego lo que no vamos a hacer, como dicen algunos, es cerrar la sede y desaparecer", asevera el nuevo presidente provincial.

Castilla y León

En el conjunto de Castilla y León, el resultado tampoco presenta grandes variaciones respecto a la fotografía que salió de las elecciones de diciembre de 2012. Asaja amplía ligeramente su mayoría hasta el 42,31% de los votos emitidos frente al 39,40% de la pasada convocatoria, lo hace a costa de La Alianza UPA-COAG que se mantiene en segunda posición con el 30% del apoyo (en 2012 era del 32,83%) y UCCL obtiene el 25,97% de los sufragios, casi igual que hace cinco años, cuando sacó un 25,96%.

Tras conocer sus resultados, el presidente de Asaja Castilla y León, Donaciano Dujo, mostró su satisfacción ante los medios de comunicación y destacó, en declaraciones recogidas por la agencia Ical, que su organización es la única con representación en todas las provincias de la región, es mayoritaria en España y es la única que pertenece a la COPA, que es la entidad que aglutina las entidades agrarias europeas.

Dujo aseguró que Asaja continuará con su "carácter reivindicativo sin olvidar el diálogo" y recordó que su apuesta es por una agricultura familiar y empresarial para conseguir beneficios en las explotaciones, además de defender una PAC "estable y duradera". También tuvo palabras contra aquellos que les hubiera gustado que Asaja perdiera esta consulta, que además han "calumniado" y "mentido", porque no contaron con la cualidad del agricultor y ganadero de la región que es "sabio, con los pies en la tierra y agradecido". Pese a ese reproche, tendió la mano al resto de las OPAs porque defendió la "unidad en el trabajo y la reivindicación".

En Ávila, la OPA más votada es UCCL (42,2%) seguida de Asaja (31,5%) y La Alianza (25,4%). En Burgos también gana UCCL (50,08%) seguida de Asaja (33%) y La Alianza (15,41%), que se queda sin representación. En León vence Asaja (49,56%), seguida de La Alianza (36,11%) y UCCL, que se queda fuera de los organismos (12,52%). En Palencia arrasa Asaja (61,04%), seguida de La Alianza (29,22%) y de UCCL, lejos de tener representación (8,40%). En Salamanca Asaja (44,39%) desbanca a La Alianza (43,08) y UCCL queda fuera (10%). En Segovia, en cambio, gana UCCL (50,25%), seguida de Asaja (33,67%) y La Alianza (13,84%) se queda sin representantes oficiales. En Soria domina Asaja (65,88%), después La Alianza (27,3%) y UCCL apenas el 4,32%. En Valladolid es primera fuerza UCCL (49,33%), segunda Asaja (40,88%) y La Alianza no tiene representantes con un 7,26%.