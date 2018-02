La Alianza exige que las empresas del AVE cumplan con los vertidos "igual que los ganaderos"

El secretario General de UPA y representante de la Alianza para la Unidad del Campo, Aurelio González, recalcó que "hay una normativa de vertidos que se está aplicando a los ganaderos y a los agricultores, que también se tienen que aplicar a las empresas del AVE".

González indicó que "todos los residuos de obras de los pueblos tienen que ir a puntos de reciclaje y ¿con esto de las obras del AVE qué ocurre? ¿Qué los dejan en cualquier sitio?" . Aurelio González se pronunció así a raíz de vertidos denunciados recientemente a las aguas al río Requejo desde las obras de los túneles del AVE y el enterramiento de residuos contaminantes en la escombrera de Parada, que afecta a las zonas ribereñas, incluidos pastizales, zonas de abrevadero y abastecimiento humano, aparte de las zonas de baño tradicional.

González realizó estas declaraciones ayer al terminar la asamblea informativa con los ganaderos de Sanabria y Carballeda y los representantes comarcales de Coag y UPA, José Manuel Soto y Pedro Fernández y el técnico de Benavente, José Luis Vergara, sobre "El futuro de la Agricultura y la Ganadería", que contó con la proyección del documental "¿Convivencia? Ganadería y lobos". Más de medio centenar de ganaderos asistieron a la proyección del documental elaborado en parte con los testimonios de ganaderos de la comarca, y de otras zonas de la provincia y la Comunidad afectados por los ataques del lobo y el conflicto social, conservacionista e institucional que arrastra.

La intervención en la película de Odil Rodríguez de la Fuente, hija del naturalista Félix Rodríguez de la Fuente, apelando a poner el foco en las personas del medio rural y en la ganadería extensiva para salvar al lobo, arrancó los aplausos de algunos asistentes. Falta reconocimiento a la labor medioambiental que representa la ganadería tradicional es otra de las afirmaciones contundentes de Odil Rodríguez.

Los testimonios de los ganaderos dibujan un panorama humano bastante desolador con estrés, insomnio, depresión, preocupación, miedo, desesperación ante los ataques del lobo a las ganaderías, ganas de dejar el oficio. Frases como que "Los ganaderos tienen derecho a conciliar la vida laboral" ó "a ver si voy a tener que dormir con las ovejas como hacían mi padre" destierran los tiempos de un trabajo sacrificado. Frases duras de "Somos un estorbo o unos bichos raros" o "los ganaderos estamos en peligro de extinción" evidencian la falta de apoyo a este colectivo y sus familias.

El documental elaborado por la Alianza presenta todos los puntos de vista, ecologistas y administración, pero especialmente el de las personas que conviven con el lobo. "Ha fallado el diálogo y la comunicación social" como reconocían los representantes de la asociación ecologista WWF. Los ganaderos acusan a la administración de dejar solo a los ganaderos ante el conflicto social, en aumento tras el incremento del 60% de daños por lobo en Zamora y del 66% en Ávila. El dato de aumento de daños contrasta con las afirmaciones de que el lobo ejerce de controlador de las poblaciones de grandes herbívoros. "O hay pocos lobos o muchos ciervos y faltan lobos" ni los daños por ciervos, corzos y jabalíes ni el número de lobos guardan relación con el número de ataques.

En cuanto al Plan de Gestión del Lobo está en suspenso tras el fallo del Tribunal Superior de Justicia, pero no va a interferir en la gestión, según González. Si se exigirán que se cumplan los cupos de caza del lobo, que se paguen los daños al norte del Duero, en comarcas como Sanabria y Carballeda, donde ahora no se abonan si no están contratados los seguros. La Alianza pidió acabar con la picaresca de los precintos al lobo en la comarca de Sanabria y Carballeda, y que exista un control real de que el lobo se caza en la zona y no procede de un atropello, un arcón o de otra provincia. Los representantes de la Alianza subrayaron esta picaresca a raíz de que en el territorio del noroeste en el plazo de una semana se cubrió sorprendentemente el cupo de lobos.