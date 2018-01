COAG apuesta por "construir embalses y recrecer presas" para los regadíos

"El futuro de la agricultura y la alimentación a partir del 2020" fue analizado esta mañana por la organización agraria Unión de Campesinos COAG-Zamora en una jornada seguida por cientos de personas que llenan el salón de actos de Caja España, en Zamora.

Las medidas para afrontar estados de sequía y los seguros agrarios fueron dos cuestiones abordadas por el secretario general de COAG, Miguel Blanco. "No podemos estar, año tras año, y la sequía ha venido para quedarse, discutiendo sobre ayudas", expresó. Blanco se mostró "claramente a favor de los embalses" y, según indicó, "estamos porque se regule en base a embalses, recrecimiento de presas para uso de riego, o nuevas presas. Sabemos que hay oposición de una parte de la sociedad, pero con el 15% de la superficie útil de riego estamos haciendo el 60% de la producción agraria. Los regadíos no se pueden rechazar siempre que haya agua, y apostamos por la racionalización y un Plan Nacional del Agua, y por el ahorro del agua". Apuntó que "el primer uso para boca para las ciudades", pero insistió que "el regadío es una cuestión estructura básica que interesa a agricultores y al conjunto de la sociedad porque producimos alimentos".

Además reclamó "una política de seguros que cubre todas las eventualidades que generalice y universalice el seguro agrario, que sean pólizas asequibles y con unas indemnizaciones aceptables para suscribir el seguro". Para atender estas situaciones "hay que incrementar la cuantía presupuestaria, tanto del Ministerio como la comunidad".

El secretario general de COAG, exigió tanto al Ministerio de Agricultura como la Consejería que tengan una posición clara para tratar el marco financiero y la reforma de la Política Agraria Común (PAC). Reclamó "la defensa de un presupuesto a la altura de las exigencias porque se va a exigir más a los agricultores, en cuestiones medioambientales y de calidad de la seguridad alimentaria, y se tienen que cubrir con más presupuesto". "No podemos aceptar la cofinanciación porque perjudicará sobre todo a la regiones y provincias más agraria y profesionales de la agricultura. Tiene que haber una mayor financiación de la PAC" dijo Blanco.

Respecto a los nuevos modelos de agricultura y de producción señaló que "si queremos sostenibilidad, luchar contra el cambio climático y más calidad agroalimentaria se debe tener un modelo social y profesional de agricultura, y no otro, y es el de las mujeres y hombres del campo que genera riqueza y estructura de población en el medio rural".

También hizo hincapié Miguel Blanco en las importaciones de terceros países. "No podemos aceptar que se hunda la economía agraria, familiar y profesional con acuerdos como el CETA,suscrito con Canadá, o Mercosur, que se firmará, previsiblemente, en unos meses, donde el sector de vacuno, porcino, azúcar, remolacha y oleaginosas se ponen en grave riesgo por una competencia que se hace sin estándares de calidad alimentaria que se exigen a los españoles y es un fraude al consumir y por otra una competencia desleal que no se puede aceptar".

Igualmente, aludió a la sanidad pecuaria y, sobre el particular, subrayó que "no podemos competir con mercados externos con los problemas, con países terceros y acuerdos preferenciales si no se aplica una sanidad rigurosa y se acaba a con la prevalencia alta de brucelosis y turberculosis". Reafirmó Blanco la oposición total de COAG "al acuerdo para el canon de utilización de semillas". "No podemos aceptar que, además de pagar los royalties por las patentes, nos toque pagar un canon de reutilización de la semilla en nuestra propia explotación. Es meternos mano en nuestros bolsillos" dijo.