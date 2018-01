Expropiación de suelo para la estación del AVE en Otero

El alcalde de Palacios, Jesús Fernández Pérez, ha cumplimentado la firma de las actas previas de ocupación, dentro del proceso de expropiación, de sendas fincas municipales para las obras de la nueva estación de Alta Velocidad de Sanabria, proyectada en terrenos de Otero de Sanabria.

El equipo técnico del Ministerio de Fomento y de ADIF había convocado para ayer y hoy, a los 41 propietarios incluidos en la incoación del expediente de expropiación forzosa. La mayor parte de estos expedientes ya se han tramitado en Madrid, ya que la mayor parte de los propietarios no residen en el municipio.

De hecho en la primera jornada fueron muy pocas las personas que se presentaron en la oficina municipal para firmar las actas. El primer convocado el martes que se personó fue el representante del Obispado de Astorga y, en segundo lugar, el alcalde.

El Ayuntamiento aporta 4.259 metros de suelo público a la estación, repartidos entre dos fincas de 2.834 metros y 1.425 metros. El alcalde precisó que, además, se dará suministro de agua potable para la estación, aunque no está previsto caudal para el riego de las zonas ajardinadas, cuya extensión ha quedado reducida en el proyecto definitivo.

El alcalde trasladaba su satisfacción y la de sus convecinos con el hecho de que la estación se vaya a comenzar a ejecutar a primeros de febrero, según sus previsiones. También señalaba su optimismo "porque es lo que nos hace falta en Sanabria, porque va a dar un impulso al turismo en la comarca durante los fines de semana, porque es un trayecto de hora y media desde Madrid". De momento hay consultas verbales sobre autorizaciones para fletar taxis "y confío que alguna industria relacionada con la estación y la cafetería se pueda abrir".

Fernández aprovechó para destacar "la adhesión y respaldo" que ha recibido de todos los alcaldes y concejales de la comarca tras las críticas erráticas del sector republicano catalán y de algún diputado en la oposición que hoy es ministro de Justicia. "Esta es la estación de Sanabria, no la estación de 20 vecinos. Es la estación de Carballeda, de los Valles, del sur de León y de toda la zona de Braganza". El alcalde relataba que "me tuve que callar" cuando una emisora de radio "me preguntó ¿qué ha hecho un alcalde para tener una estación de AVE para 20 vecinos?". Con la entrada en servicio de la Alta Velocidad, la actual estación de Puebla de Sanabria deja de dar servicio a los viajeros de Madrid y Galicia. El problema de Puebla "es que no tenía terreno para una estación". Solo con mirar los volúmenes de los estudios, el proyecto y los modificados que guardan las alcaldías muchas preguntas ofensivas no se hubieran hecho.

Tales han sido los quebraderos de cabeza y preocupaciones del Alcalde que "haremos una inauguración con todo el mundo sin hacer distinciones políticas". Desde luego los que no están invitados a priori son los diputados republicanos y el humorista catalán Buenafuente. Hasta finales de año, el alcalde de Palacios no prevé que se inaugure la estación, que es una dotación que "debe salir en toda Europa o por lo menos que se entere toda España". A sus 81 años y como veterano alcalde el pacto que le queda por cumplir es viajar en el AVE hasta Galicia. A los críticos con la estación "solo le digo que también tenemos derecho a vivir".

El regidor hasta ahora ha sido prudente en su valoración con el chaparrón de críticas vertidas contra el proyecto que se limita a "reponer" la estación que anula en la zona más turística de la provincia de Zamora, y que todos los veranos se llena de madrileños, como constata una de las personas que el martes realizaba las tareas administrativas de expropiación. El alcalde de Palacios subraya que las instituciones y los ciudadanos también deben apoyar la mejora de la carretera que enlaza Puebla con Braganza.