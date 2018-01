Zamora | Pienso para caracoles en Cobadu

Con la ampliación de las instalaciones de Cobadu, dotadas con tecnología puntera, la cooperativa dispensa incluso pienso para caracoles y mantiene la oferta tanto para ganado caprino como ovino, vacuno, equino, conejos, aves, perros y gatos.

La evolución que ha seguido la cooperativa a lo largo de 35 años, buque insignia del desarrollo provincial, se incrementa este año con la captación de más de 475 nuevos socios, no solo del territorio histórico sino también de las zonas limítrofes. 2017 también ha supuesto un año récord en producción y comercialización con 600 millones de kilos de pienso destinados a la alimentación animal, según explicaba el gerente, Rafael Sánchez Olea, quien ayer ejercía de anfitrión junto al presidente de la cooperativa, Florentino Mangas y el vicepresidente Manuel Jambrina, de la representación socialista encabezada por el secretario regional Luis Tudanca, quien felicitó a los responsables de la empresa por el empeño que han tenido en sacar adelante el sector primario, generando riqueza y asentando población.

Sánchez Olea realizó un análisis pormenorizado del desarrollo de una cooperativa Cobadú que cuenta con 6.500 socios zamoranos además de los 2.500 de Salamanca o los 600 de Valladolid, entre otros, además de los 1.100 clientes que abren mercado en Portugal. "En 2017 hemos tenido una facturación de 305 millones de euros", a pesar de las vicisitudes que la pertinaz sequía ha supuesto para muchos de los socios de la cooperativa que han desembocado en problemas acuciantes en la cosecha.

Luis Tudanca recordó lo que el campo ha aportado al desarrollo de Castilla y León "y esta cooperativa es el referente más importante ya que ha sido reconocida desde diferentes colectivos y administraciones, tanto por la gestión, el ámbito económico y el campo". El líder recordó como los socialistas ha solicitado un fondo de 50 millones de euros para ayudar al sector primario, "a los agricultores y ganaderos que están en una situación dramática" provocada por la sequía. "Sabemos muy bien que sin la industria agroalimentaria, sin el sector primario, Castilla y León no puede crecer".

Los políticos socialistas, entre los que se encontraban los procuradores regionales, Ana Sánchez y José Ignacio Martín Benito, la diputada Mar Rominguera o el secretario provincial Antidio Fagúndez, pudieron recorrer las nuevas instalaciones de la fábrica, con trece plantas que dan a una gran galería, con unas magníficas vistas panorámicas de la capital y la comarca del Vino. Básculas de ensaque, mezcladoras, granuladoras, molinos, celdas de fabricación, celdas de dosificación, de correctores o melazador son algunas de las instalaciones ubicadas en la ampliación.

Sanidad

Tudanca se refirió en su visita a Zamora a la falta de médico denunciada en Puebla de Sanabria, y abogó por la mejora de los servicios públicos. "No podemos hablar de mantener la población si no tenemos una buena sanidad. Lo que vimos el sábado en la manifestación de Valladolid, fue un clamor de toda Castilla y León contra una gestión sanitaria que está siendo un absoluto desastre, y está sumiendo en el caos a la sanidad pública de Castilla y León". Pero parece que "no han entendido nada, no quieren escuchar apenas dos días después un centro de salud de referencia se queda sin médico una vez más por la mala planificación sanitaria. Y hoy conocemos también que los sindicatos denuncian la mala utilización de la bolsa de empleo de enfermería. Es una detrás de otra, no puede ser, alguien tiene que reaccionar en la Junta de Castilla y León de que por este camino no podemos seguir, porque se están cargando la sanidad pública".

El líder socialista criticó el hecho de que "el propio consejero se manda cartas a sí mimo defendiendo su propia gestión. El consejero obligó a firmar una carta escrita por él mismo a los jefes de servicio puestos a dedo por él mismo, a los que además reparte gratificaciones extraordinarias a dedo" señaló Tudanca.