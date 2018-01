Alcaldes del Parque del Lago piden más representación de vecinos y propietarios

La Consejería de Fomento y Medio Ambiente ha recibido al menos una treintena de alegaciones de instituciones públicas, asociaciones, partidos y particulares a la constitución del Patronato del Lago de Sanabria. Los ayuntamientos de Porto y Galende son las únicas entidades locales que han aportado alegaciones para pedir más representación local y el carácter vinculante y ejecutivo de este órgano.

Vecinos y propietarios de los municipios de Cobreros, Galende y Trefacio se han sumado sus alegaciones además de los representantes del PSOE, Ahora Decide, Podemos y la Alianza para la Unidad UPA-COAG implantados en los municipios afectados por el Parque Natural del Lago de Sanabria y Sierras Segundera y de Porto. Las entidades locales de Trefacio y Cobreros no han remitido alegaciones al documento.

La alcaldesa de Porto, Guadalupe Carracedo Carracedo, incidió en que la representatividad de los propietarios de la Sierra de Porto deben ser residentes locales, porque "hay propietarios de la sierra que no son residentes, no los conocemos y son ajenos a los problemas" al no tener ninguna vinculación con los pueblos. "Solo los conocemos porque figuran en el catastro". En este caso la representatividad debe recaer en los vecinos y en la asociación de propietarios ya que, en caso contrario, los propietarios mayoritarios de Porto no estaría representados, además de que el propio Ayuntamiento es el propietario de las sierras del pueblo de Porto, al no estar constituida por el momento la Junta Vecinal.

Guadalupe Carracedo señaló que, en general, no se trata de un mero nombramiento para un cargo dentro del Patronato, sino que los representantes "tienen que implicarse en resolver los problemas que nos afectan a los pueblos, y que para la solución de esos problemas se pongan los medios necesarios para poder solucionarlos".

En cuanto a la designación de un miembro por pedanía dentro del Parque, a Porto no le corresponde ninguno al ser un municipio de pueblo único "y en ese sentido estamos en desventaja" señaló la alcaldesa. Por primera vez se incluye además de un representante de Confederación Hidrográfica del Duero, un representante de Miño-Sil, cuenca a la que pertenece el valle del río Bibey.

Tanto el Ayuntamiento de Porto como de Galende han pedido que el Patronato del Lago de Sanabria sea de carácter ejecutivo, o consultivo y vinculante, como principal aportación a un órgano con escaso poder decisorio, como está concebido actualmente. La Alcaldía argumenta su petición en la trascendencia de la figura de protección sobre el desarrollo de las actividades de todo tipo y servicios en los municipios afectados.

En relación a la composición del Patronato, para la municipalidad entran en contradicción los ámbitos territoriales que afectan a asociaciones culturales o fundaciones -en el ámbito municipal- y el ámbito, en este caso provincial, para las asociaciones en defensa del medio natural y agrarias y ganaderas. En ambos casos la representatividad debe ser también en el ámbito local "por ser mejores conocedores de las especificidades de la zona objeto de protección". En este punto también coinciden los dos Ayuntamientos, al considerar que un representante a nivel provincial desconoce la problemática específica del Parque, a diferencia de las ING o las asociaciones de defensa del medio ambiente con implantación en la zona. Es contradictorio que sí haya una representación de las asociaciones culturales de los municipios del parque, mientras que, en este caso, la representación sea provincial.

Sobre los órganos y funcionamiento del Patronato, la alcaldía pide una disposición adicional, o similar, y un plazo para la aprobación de este reglamento interno, dado que será el que regule la composición y funcionamiento de la comisión permanente del patronato por razones de seguridad jurídica.

El grupo socialista en el Ayuntamiento de Porto ha remitido sus alegaciones para incidir en la representatividad local y vecinal frente a la representación de las instituciones y otros colectivos con un marcado carácter provincial y no en el ámbito del parque Natural. La elección de presidente y la elección de representantes de los pueblos, elegidos directamente por los vecinos, figuran entre sus aportaciones al Patronato. Igualmente piden que sea rotatoria la sede para la celebración de los plenarios del Patronato.