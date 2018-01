Fermoselle | La falta de "balas" de oxígeno en el consultorio enfrenta a vecinos y ediles

La falta de oxigeno en el Consultorio médico de Fermoselle enzarzó ayer en una viva discusión, que posiblemente termine en los Juzgados, a algunos vecinos y responsables del Equipo de Gobierno una vez finalizada la sesión plenaria. Fue convocada de forma extraordinaria y también resultó crispada al tratarse el asunto de la depuración en el municipio.

Durante los dos últimos días, una mujer de 85 años de edad se ha visto obligada a desplazarse hasta el Centro de Salud de Bermillo de Sayago para recibir la sesión de oxigenación, al estar vacías las dos "balas" existentes en el Consultorio de Fermoselle, al que asiste desde el pasado día 10 para recibir el tratamiento "por insuficiencia respiratoria".

El integrante de la plataforma Fermoselle Atrévete José Manuel Pilo reprochó en plena sala el mal servicio sanitario a la concejala Agustina Barrueco, enfermera de profesión, que defendió las condiciones del Consultorio.

La edil afirma que los centros de Atención Primaria "no tienen la obligación" de dispensar oxígeno, y que ni siquiera el Sacyl lo sirve a los consultorios. Señaló que, no obstante, el Ayuntamiento de Fermoselle ha contratado la dotación de una bombona de oxígeno "de treinta litros". Precisó que hay una segunda bombona vacía fuera de todo uso, que no ha sido recogida por la anterior empresa, y también que "solo se consumen dos balas al año".

Esta carencia en un momento de gripe generalizada llevó ayer al representante de Ciudadanos José Antonio de la Torre a, nada más concluir la discusión, ponerlo en conocimiento de la Guardia Civil. La Benemérita no abrió expediente alguno al no interponerse denuncia pero, según fuentes locales, se personaron en el Consultorio en el momento en que la empresa reponía la bala. "Avisaron tras la movida del Ayuntamiento" expresan los denunciantes de la situación. Sin embargo, el Equipo de Gobierno sostiene que se dio aviso a la empresa anteayer al tener conocimiento de que falta el oxígeno.

A la paciente fermosellana trasladada por la mañana de nuevo al centro de Bermillo, al que también acude por la tarde, le hicieron entrega en este lugar de una máquina que puede conectar en la propia vivienda.

Esta deficiencia será denunciada por la plataforma, que ha puesto la realidad vivida en conocimiento del Movimiento en Defensa de la Sanidad Pública de Zamora, que mañana ha convocado una gran manifestación en Valladolid.

Veintisiete minutos

Por su parte, la sesión plenaria, solicitada por el PSOE y Ciudadanos "conjuntamente", y cuyas propuestas justificó ayer el portavoz socialista, Miguel Ángel Prieto, fue despachada en solo 27 minutos a pesar de contar con más de una decena de asuntos.

Las propuestas fueron todas ellas rechazadas por los cinco representantes del Partido Popular con los votos en contra y, por lo general, o no debatida o brevemente explicadas por el alcalde Alejandro Fermoselle, que ayer se reincorporó al cargo de regidor de Fermoselle. El alcalde subrayó "su malestar por la solicitud de una sesión plenaria el 21 de noviembre, a sabiendas de que estaba sometido a una operación quirúrgica".

Sin ningún debate fueron votados los asuntos referidos a la supresión de la asignación económica por asistencia a plenos y de Junta de Gobierno, la retribución al concejal Manuel Moya y de la Junta de Gobierno Local. En todas ellas el socialista Miguel Ángel Prieto justificó al supresión en la conveniencia de destinar el dinero para atender "las muchas necesidades que tiene un pequeño pueblo como Fermoselle".