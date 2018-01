Santa Eulalia de Tábara | El "grave impacto" de las macrogranjas, según Ecologistas en Acción

La reunión informativa celebrada el pasado fin de semana en Santa Eulalia de Tábara logró reunir a más de un centenar de personas, entre las que se encontraban vecinos de Faramontanos, Santa Eulalia, Moreruela, Pozuelo y Tábara, preocupados por las consecuencias que puede tener la instalación de dos macrogranjas de cerdos en la comarca.

Representantes de la Ecologistas en Acción, el sindicato agrario UCCL y una geóloga de la zona expusieron los inconvenientes de estos proyectos que supondrían la implantación de una macrogranja de 12.000 plazas en Faramontanos de Tábara, promovida por la catalana Selección Batallé, SA, y otra de 4.635 plazas de cebo, en Pozuelo de Tábara, promovida por Agropor, S.C.

Ecologistas en Acción puso en cuestión el modelo de grandes explotaciones de ganadería intensiva porcina que a su juicio no podría desarrollarse "si la industria se hiciese responsable de los costes ambientales y sociales de su producción". Y denunció que el gobierno de España "está replicando un modelo de ganadería industrial originado en Estados Unidos, donde existe un proceso de concentración basado en fusiones e integración vertical de la industria, sin control ni regulación; una normativa ambiental laxa y mal aplicada; y unas políticas públicas que han fomentado el incremento en la escala de las explotaciones para orientarlas a los mercados internacionales en el marco de políticas de liberalización del comercio".

La organización expuso la situación de Aragón y Cataluña, "donde se concentran la mitad de los cerdos del país" y los efectos contaminantes que está produciendo. "En algunas comarcas de Cataluña, la contaminación por nitratos supera el límite legal en el 41 % de sus acuíferos y por este motivo 142 de los 947 municipios catalanes tienen problemas de acceso al agua potable. En Aragón, tan solo en 2015 se emitieron 61 incidencias oficiales relacionadas con la calidad del agua por contaminación por nitratos".

A la reunión de Santa Eulalia de Tábara asistieron algunos alcaldes de la zona como los de Moreruela, Tábara y Pozuelo, además de vecinos, especialmente agricultores en activo, que no verían con malos ojos las macrogranjas aunque no llegaron a intervenir. Preguntado por este diario, el regidor de Pozuelo, Jesús Ángel Tomás, admite que "no es el negocio que desearíamos para nuestros pueblos, pero si no llega algo esto se va a pique. No estamos hablando de la exageración de Lérida donde hay 2.800 explotaciones; eso sí es contaminación, no cuatro o cinco granjas en una comarca que no solo no contaminan sino que generan riqueza. Pienso, construcción, transportes... Y si aspiramos a que se construya un matadero habrá que empezar por las granjas".

Tomás convocará una reunión informativa en Pozuelo, donde el Ayuntamiento ha dado luz verde a un cebonero. Su propósito es que participen representantes de la empresa, Junta y Diputación "porque algo tienen que decir".