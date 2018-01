Viñas, sede del Día de la Comarca tras ser elegida con el apoyo de cuatro localidades

La bonita y acogedora localidad de Viñas será sede del XXIX Día de la Comarca en el mes de julio, una fiesta que ya acogió en el año 2000. Así se acordó en una asamblea general celebrada la noche de sábado en Alcañices donde sólo se acudieron a respaldar la candidatura del "San Esteban" de Viñas cinco asociaciones de otros pueblos: "El Piélago" de Domez, "El Chariz" de Samir de los Caños, "La Calienda" de San Mamed, "Villa de Nuez" de Nuez y "San Esteban" de Pino del Oro.

La realidad es que al menos cuatro pueblos, de ellos dos de Aliste, uno de Tábara y otro de Alba, estaban dispuestos a presentarse -también se habló de Brandilanes-, aunque al final decidieron no hacerlo al ser un secreto a voces que el alcalde de Viñas y presidente de la Agrupación Europea de Cooperación Territorial "Duero-Douro" tenía negociados los apoyos de varias asociaciones afines.

La sorpresa, mayúscula, llegó al enterarse que el propio Bernardo Casado promovió a lo largo de la semana una campaña para que no faltaran candidatos, sabiéndose luego que lo hacía al dar por seguro que el elegido sería su pueblo, algo que tampoco gustó a varias a asociaciones federadas que decidieron no acudir. Casado afirmó tras la asamblea que la decisión de presentarse la tomó el 5 de enero de 2018 tras reunirse con jóvenes de Viñas, no obstante el Día de la Comarca celebrado en Domez el mismo había reconocido que la iba a volver a pedir en un corrillo a la salida de la misa en la iglesia de San Justo y Pastor.