La asociación comarcal de la sanidad llama a defender el sistema público de salud el sábado en Valladolid

La Asociación comarcal en defensa de la sanidad pública de la Zona Básica de Salud de Villalpando llama a todos los vecinos de Tierra de Campos a manifestarse el próximo sábado, 20 de enero, en Valladolid "contra el desmantelamiento del sistema público de salud". Gente de toda Castilla y León participará en la marcha que partirá a las 12 horas de la plaza de Fuente Dorada, y para facilitar la asistencia distintos colectivos e instituciones fletarán autobuses desde las nueve provincias de la Comunidad, uno de ellos partirá desde Villalpando, sufragado por el Ayuntamiento de la villa a propuesta del grupo municipal socialista, explica su portavoz, Rosa Ana Fernández.

La reunión previa a la protesta celebrada el viernes en Villalpando con asistencia de gente de todos los pueblos terracampinos se centró en "el regalo de reyes del gerente del Sacyl, con la amortización de una plaza de enfermería" en la Zona Básica de Salud de Villalpando, en palabras de la presidenta de la asociación comarcal, Carmen Frechilla. "Viene a ratificar nuestros argumentos, se está desmantelando el sistema público de salud en Castilla y León" -insiste Frechilla- "y por mucho que se empeñen en decirnos que "con menos hacemos más", no es así, menos es menos, y más en una zona como esta de población tan envejecida".

Aunque los mayores no son los únicos perjudicados por la falta de médicos y enfermeras en la comarca. Hace más de un mes que los niños no tienen pediatra, ya que en todo este tiempo el Sacyl no ha contratado a un sustituto que cubra la ausencia temporal del titular de la plaza. "Esta semana los sindicatos decían "Zamora se muere", pues a nuestra Tierra de Campos la están matando estas políticas erráticas que nos llevan a desaparecer", asevera la representante de la asociación por la sanidad pública.

Desde el inicio de los recortes, la Junta de Castilla y León adoptó la política de no contratar interinos para sustituir las bajas laborales, las vacaciones y las ausencias por otros motivos de los profesionales de atención primaria en el medio rural. Algo que se notaba en el centro de salud de Villalpando estas mismas navidades: ver a un médico suponía horas de espera. Una parte del personal médico estaba de vacaciones, "vemos lógico que cojan vacaciones en esos días tan señalados, como casi todo el mundo, pero también creemos lógico que la Administración debe contratar sustitutos porque precisamente en esos días hay mucha más gente en los pueblos", comentaba una de las asistentes. La llegada de los terracampinos de la diáspora coincidió con el pico de la gripe, aumentando la cantidad de personas que necesitaban un médico precisamente cuando menos profesionales había. Algunos días solo trabajaba un médico en el centro, por lo que cuando salía a una emergencia la consulta quedaba desatendida mientras la cola seguía creciendo.

Los miembros de la asociación no se creen el argumento del gerente y del delegado territorial de la Junta de Castilla y León, que suelen esgrimir la falta de profesionales para justificar la escasez de personal en los pueblos de la provincia. "No es que no haya médicos en paro, es que los están dejando ir porque en Castilla y León no ofrecen ni salarios dignos ni estabilidad laboral, solo contratos basura", argumentan desde la agrupación de usuarios de la sanidad pública. "Por eso ningún médico de familia quiere venir a esta zona, y como resultado tenemos la peor Atención Primaria de toda España", argulle la agrupación.

En la asamblea también se coordinaron actuaciones de cara a la manifestación del próximo sábado, que ya ha sido secundada por las asociaciones de sanidad de Benavente, Toro, Sayago, Tábara, Sanabria, Zamora, del resto de provincias de la Comunidad y por multitud de organizaciones de profesionales sanitarios, aunque puede acudir cualquier ciudadano de la región.