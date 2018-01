Carbajales pierde la carrera del "arroz a la zamorana", que se celebrará en Losilla

Después de ocho años en Carbajales, la marcha BTT "Arroz a la zamorana" no se celebrará allí sino en la localidad de Losilla de Alba -municipio de Santa Eufemia del Barco- el 27 de mayo. El Club Deportivo Carbajales, que organiza esta prueba que atrae a cientos de aficionados al ciclismo de toda la geografía peninsular, ha buscado una nueva ubicación por la "falta de apoyo del Ayuntamiento", que bajo el mandato del actual alcalde, Manuel Fidalgo, "ha retirado la subvención municipal que veníamos percibiendo desde hace casi 20 años".

El regidor, por su parte, afirma que el club deportivo le "exigía" una aportación de 4.200 euros para que se celebrase la carrera de 2018, y él "no estaba dispuesto, porque el Ayuntamiento no tiene por qué pagar una carrera que no es gratuita,se cobra 20 euros por inscripción". Fidalgo cree que la decisión del club deportivo tiene que ver, más bien, con "intereses políticos", y señala a su expresidente, Roberto Fuentes, que actualmente es concejal en la oposición, elegido por la lista del Partido Popular. "Están poniendo sus intereses personales y partidistas, por encima del interés de la villa, perjudicando a mucha gente, porque ya están pensando en la campaña del 2019", asevera el primer edil de Carbajales de Alba,

La versión del concejal aludido y la del propio club deportivo son radicalmente distintas a la del alcalde. Roberto Fuentes niega cualquier injerencia en la decisión del club: "yo dejé la presidencia cuando entré como concejal precisamente porque me parecía incompatible, y sigo colaborando como un socio más". Además, apunta que "el que ya está en campaña electoral es el alcalde, que se quiere volver a presentar pero cambiándose al PP, y debe de pensar que yo le puedo quitar ese puesto, por eso me ataca a mi". Fuentes cree que el cambio de ubicación de la carrera "se debe al enfrentamiento del alcalde con el club deportivo, porque no ha cumplido lo que les prometió", y recuerda que él intentó mediar "presentando una moción en Pleno instando al regidor a que se reuniera con el presidente del club y llegara a un acuerdo".

En la misma línea, el actual presidente del colectivo, Fausto, niega que pidiera al Ayuntamiento 4.200 euros para la organización de la carrera, sino que reclama al Consistorio esa cantidad "desde hace tiempo" porque "es el dinero que nos debe en subvenciones desde 2016, ayudas que el alcalde se comprometió a mantener pero no las hemos percibido", un dinero que no se destinaría a la prueba del "arroz a la zamorana" sino a financiar el funcionamiento del club durante el resto del año. Desde el 2000 la sociedad venía recibiendo una ayuda municipal de 1.500 euros anuales, y así podía mantener equipos en ligas provinciales como el de baloncesto, ya desaparecido, o el de fútbol sala de la pasada temporada. "En 2016 la concejala de deportes me dijo que el alcalde no nos quería dar la subvención, me reuní con él días más tarde y me negaba eso, se comprometió a mantenerla y nos pagó 750 euros, en 2017 ya no nos dio nada. A mayores, en 2016 el Ayuntamiento nos concedió 400 euros para organizar un torneo de fútbol y todavía no nos los ha ingresado, a pesar de que el club gastó mucho más en los premios de dicho torneo", desgrana Fausto. Los 4.200 euros que reclama al Ayuntamiento corresponde a la mitad pendiente de la subvención de 2016, los 400 euros comprometidos para el torneo, y las subvenciones de los ejercicios 2017 y 2018.

Por otro lado, el presidente del club niega que en anteriores ediciones el Ayuntamiento pagara un seguro para la carrera del arroz, "lo que hacíamos era ponerlo como organizador para disponer de su seguro de responsabilidad civil que todos los municipios tienen que tener por ley", y asegura que nunca ha contado con el apoyo del alcalde para esta actividad, ya que "ni si quiera se ha dignado a venir al polideportivo estos dos últimos años a comer el arroz ni a saludar". En contraste, "en el Ayuntamiento de Santa Eufemia del Barco nos dan apoyo económico y todo su apoyo personal".

Por último, Fausto responde al alcalde que "si tiene que ir contra alguien por este tema, que venga contra mi, que para eso soy el presidente del club, y no señale a nadie más", en referencia a su alusión a Fuentes.