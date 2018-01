El Juzgado condena al Ayuntamiento de Morales a pagar más de 8.000 euros

El Ayuntamiento de Morales del Vino ha sido condenado a pagar ocho mil euros más las costas del proceso y los intereses de demora a la empresa Cubiex Producciónes, representada por Ángel Herrero, quien demandó al Consistorio porque no le pagaban las facturas de unos servicios realizados durante las fiestas del año 2015, como parques infantiles, discomóviles o una actuación de copla, entre otras.

Fue la anterior corporación municipal, con equipo de Gobierno del Partido Popular, el que había contratado la empresa, quien poseía facturas con el visto bueno de la anterior teniente de alcalde, Ana Mulas. Sin embargo, cuando llegó la hora del cobro ya estaba al frente del Ayuntamiento la nueva corporación que había cambiado de color político y encontró los reparos del secretario interventor para el abono "al ser unas facturas que no estaban verificadas ni registradas para dar el visto bueno al pago", según explica ahora el alcalde, Miguel Ángel Piorno, quien ya ha anunciado que recurrirá la decisión judicial.

La jueza de primera instancia, sin embargo, entiende que de las pruebas practicadas se deduce que la empresa tenía contratados los trabajos y los ejecutó, y no cabe duda de que tiene derecho a cobrar.

El demandante, Ángel Herrero, explica que junto con su abogado "decidimos presentar la demanda después de esperar meses para el cobro de estas facturas. Era nuestra última intención ya que somos vecinos y descendientes del pueblo y no queríamos llegar a esta situación en la que al final solo pierde el ciudadano de a pie, gente como nosotros que pagamos impuestos en el pueblo. Pero ante la chulería y la prepotencia del alcalde y su teniente de alcalde, no nos quedó otra que acudir al juzgado. La sentencia es bastante clara y deja a cada uno en su sitio".

El alcalde, sin embargo, considera que si hubiera pagado unas facturas que no existían en el Consistorio y sin contrato menor hubieran estado cometiendo una irregularidad.

Según recoge el fallo judicial, tanto Ana Mulas como un miembro de la Asociación de Pontejos y el trabajador de Cubiex, confirmaron que los servicios se prestaron "dando detalles de dichos eventos llegando a afirmar el trabajador de la parte actora que recuerda de forma particular estas fiestas ya que la discoteca de Pontejos llevaba una estructura especial e intervinieron gogós .

La concejala manifestó que desde el 2008 prestó estos servicios para las fiestas de Morales Cubiex, que ella firmó un contrato menor y dio el visto bueno a todas las facturas, desconoce por qué se alega que el contrato no está en el Ayuntamiento y que las facturas sí se registraron".