El PSOE de Villalpando pide medidas para normalizar el servicio del agua

El Grupo Municipal socialista de Villalpando solicita al Ayuntamiento que tome las medidas que sean "necesarias" para devolver la potabilización del agua. El grupo de oposición en municipio asegura que la "intervención municipal" en la potabilización del agua "no está a la altura de las circunstancias, por su lentitud y por la falta de información ofrecida posteriormente".

Manifiestan los socialistas la "preocupación de los vecinos" ante esa "falta de información", no sólo por el "peligro de beber agua no apta para el consumo humano si no por saber qué pasará en un futuro".

Debido a este gran problema, los concejales socialistas se han opuesto a la construcción de un nuevo parque junto a la plaza de toros, el cual será subvencionado en torno a un 40% por el grupo de acción local Adri Palomares, "pero desembolsando mas de dos terceras partes de la inversión el propio Consistorio, del remanente de crédito".

Para el PSOE "no es ético que el pueblo esté sin agua apta para el consumo humano y se cree un macro parque". Consideran que existen otras prioridades, como el agua y el polideportivo. En un comunicado firmado por las ediles Rosana Fernández y Natalia Redondo, solicitan que proceda a distribuirse "casa por casa" agua potable a aquellas personas con movilidad reducida y ancianos. "Es bochornoso ver a señoras y señores de 80 años cargando con las garrafas" denuncian.

Por ello, el Grupo Municipal Socialista instará mediante una moción en el próximo pleno que el Ayuntamiento de Villalpando para que "priorice y ponga todos los medios disponibles para solventar los problemas del agua, tanto económicos como de infraestructuras y que realice las gestiones oportunas con carácter de urgencia entre las diferentes instituciones para que colaboren en la solución del grave problema que lleva arrastrando varios meses".