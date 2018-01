Respeto a las áreas protegidas de las riberas del Tera, el embalse y el río Negro

En la nueva modificación se considera la utilización de los caminos de servicio tanto de la autovía A-52 como de la línea férrea de Alta Velocidad Madrid-Galicia en ejecución para dar acceso a las nuevas fincas. Pasan a ser caminos de primer nivel aquellos que comunican localidades y se diseñan caminos de acceso a las nuevas fincas que eviten, en la medida de lo posible, que accedan por las carreteras. Las modificaciones introducidas son plenamente compatibles con la integridad del Espacio Red Natura 2000 ZEC Riberas del río Tera y afluentes y de la Reserva Natural Fluvial del río Negro y afluentes, sin representar una modificación sustancial del proyecto, según el informe técnico.

Con objeto de evitar la contaminación directa con el cauce del embalse de Cernadilla, los caminos proyectados en la zona no alcanzarán la orilla de dicho embalse, sino que únicamente serán trazados hasta el límite de la última de las fincas de reemplazo atribuidas. El camino de servicio denominado AE-1 tiene un tramo de su trazado muy próximo al río Negro, y dado que este tramo discurre por una zona con pendiente muy pronunciada y se mantiene la estructura del camino tradicional, se propone una actuación mínima para preservar los valores ambientales. No obstante, al constituir el único acceso a la parte occidental del término municipal, es necesario conservar esta vía, acondicionándola mediante una simple limpieza y compactación del material existente sobre el terreno, no excediendo su anchura los 3 metros.

El camino AE-1-1 en su trazado final deberá respetar los 25 metros que incluye del área geográfica protegida ZEC Riberas del río Tera y afluentes, estableciendo medidas para evitar el arrastre de sólidos en suspensión al cauce.