Normalidad en la vuelta al colegio de Corrales tras el problema con la calefacción

La vuelta de los escolares al CEIP Luis Casado de Corrales del Vino transcurría ayer con normalidad tras la puesta a punto de la calefacción que en un primer momento no arrancaba pero posteriormente funcionó sin mayores problemas.

Fue el director del centro, según explicaron los padres, el que se reunió con los progenitores que estaban presentes a la hora de abrir las puertas y restó importancia al informe técnico emitido el 4 de diciembre por la empresa que se encarga de la calefacción del colegio en el que alertaba del riesgo de intoxicación por las emanaciones de monóxido de carbono debido a las grietas de la chimenea, que se encuentra en mal estado.

Un informe que fue enviado el mismo día a la Dirección de Educación, y desde donde el director provincial de educación Fernando Prada aseguraba a los representantes del Ampa, durante la reunión mantenida la pasada semana, que un técnico de la Junta había medido las emanaciones de monóxido de carbono al día siguiente, 5 de diciembre, y que no había registrado ningún riesgo con la chimenea si bien les informó que el aula por la que pasa la chimenea estaría fuera de servicio desde ayer mismo, y se habilitaba un nuevo espacio para las clases de refuerzo.

Eso sí, el informe del técnico de la Junta no ha sido trasladado por escrito a la Asociación de Padres, ni al Ayuntamiento lo que provoca la queja de los progenitores: "Nos vamos a fiar, no nos queda más remedio, pero por escrito no hay nada que nos certifique que el estado actual de la chimenea no traiga consecuencias negativas para la salud de nuestros hijos".