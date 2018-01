La Mancomunidad "Tierra del Vino" recupera la posesión de la nave situada en Morales

La Mancomunidad Tierra del Vino ha recuperado la posesión de la nave situada en Morales del Vino, ya que el juzgado Contencioso Administrativo ha estimado el recurso que había presentado contra el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento que había decido dar por extinguida la cesión del terreno a la agrupación municipal. El Ayuntamiento de Morales deberá pagar las costas del proceso, aunque con un máximo de 700 euros.

El asunto viene de largo, y se desencadena a raíz de la decisión de la Mancomunidad de trasladar la sede de Morales del Vino a Corrales. El Ayuntamiento de Morales del Vino entiende que la cesión del terreno municipal donde se construyó la nave de la Mancomunidad se había hecho precisamente porque la sede de la agrupación se ubicaría en este pueblo. Por tanto, una vez que la sede se fue a otra localidad el equipo de Gobierno de Morales entendía que procedía a revocar la cesión del terreno e incorporar la finca y la nave como bien municipal. El tema generó bastante tensión entre Mancomunidad y Ayuntamiento de Morales, debido a que éste pretendía impedir el uso de la nave a la agrupación. Y llegó, claro a los tribunales, donde ha sido la Mancomunidad quien ha ganado en primera instancia, aunque el fallo es recurrible ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

La Mancomunidad alegó la existencia de un acuerdo de cesión de la parcela litigiosa para la construcción de una nave en el año 1996. Que dicha nave efectivamente se construyó y que ha venido siendo utilizada por la Mancomunidad para guardar y mantener los camiones del servicio de recogida de basuras, sin que constara en ningún caso como condición de dicha cesión el mantenimiento del domicilio social de la Mancomunidad en Morales del Vino, por lo que su trasladado (que puede hacerse cada 2 años según los estatutos) no puede servir como base del incumplimiento de las condiciones de la cesión.

El Ayuntamiento argumentó que la sede de la Mancomunidad siempre ha estado en Morales del Vino desde su constitución en el año 1993, no siendo hasta marzo de 2016 cuando se acuerda el cambio de domicilio de la sede. Que el acuerdo de cesión realmente no es tal sino una simple incoación del expediente, sin que éste se tramitara, se elevara a público o se inscribiera en el Registro de la Propiedad y se entiende como condición que el domicilio debía estar en esta localidad porque el beneficio de los ciudadanos para esta cesión es que no tendrían que desplazarse a otro sitio para acceder a las competencias de la Mancomunidad y que, al trasladarse este domicilio ya no tienen estos beneficios por lo que se pierde la causa de la cesión. Además el Ayuntamiento ha sufragado gastos de la nave y ya no se usa para el fin inicialmente previsto, siendo usada fundamentalmente la parcela por el propio Ayuntamiento de Morales del Vino.

La juez estima que las alegaciones de la Mancomunidad contra el acuerdo plenario de Morales que revocó la cesión se rechazaron sin motivación alguna, lo que lleva a la nulidad del acuerdo de Pleno. La juez dice también que el Ayuntamiento, si entendía que acuerdo de cesión del año 96 era nulo de pleno derecho, debería haber iniciado el expediente para su anulación, pero en lugar de ello pasó directamente a aprobar la reversión del terreno y la nave. Además, indica la juez, no existe prueba de que la cesión fuera a cambio de mantener la sede y tampoco hay condicionantes sobre el uso que deba tener.

Por lo tanto, la nave se está usando, no han transcurrido aún 30 años desde la cesión en el año 1996 y no consta en ningún caso que el mantenimiento de la sede de la Mancomunidad en Morales fuera condición de la cesión, teniendo en cuenta que los servicios prestados por la Mancomunidad siguen siendo en beneficio de los vecinos de Morales y del resto de poblaciones que integran la Mancomunidad Tierra del Vino, independientemente del lugar donde esté su domicilio efectivo.

Ante esta sentencia, el Ayuntamiento de Morales del Vino ha mostrado su intención de no recurrir, aunque sí iniciará el expediente para declarar nulo el acuerdo de Pleno de cesión del año 1996 para recuperar la nave en beneficio del pueblo.

El Partido Popular, por su parte, ha acusado al equipo de gobierno de "malgastar recursos públicos por caprichos y enfrentamientos personales" en procesos judiciales "que nada tienen que ver con los intereses municipales".