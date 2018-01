Educación dice que el monóxido del colegio de Corrales no es peligroso para los alumnos

Fernando Prada y que se ha celebrado a las diez de la mañana.

El monóxido de carbono que desprende la chimenea del colegio Luis Casado de Corrales del Vino afecta a tan solo un aula, según ha explicado el director provincial de Educación a los representantes de la asociación de padres y madre del centro que acudieron a la cita que convocó el director provincial,y que se ha celebrado a las diez de la mañana.

"Realmente seguimos a la expectativa porque no nos han presentado ningún documento que certifique la versión verbal que ellos nos han dado", explicaba Jesús González Vizán, presidente de la asociación de padres y madres. El director provincial les indicó que el pasado 5 de diciembre, tras recibir el escrito del Ayuntamiento en el que daba cuenta del informe de la empresa de mantenimiento de las deficiencias que presentaba la chimenea, un técnico de la Junta se acercaba a comprobar el estado del inmueble y concluía que no existía peligro para los alumnos, aunque recomendó al director que cambiara de aula a los alumnos que acudían a la clase afectada por las emanaciones de monóxido de carbono. "Pero realmente no nos han enseñado ningún informe técnico, si bien nos ha adelantado que será el próximo día 8 cuando comiencen las clases el momento en que el director del colegio nos presente la documentación y nos informe de la situación". Los padres se quejan de la desinformación que han sufrido por parte de Educación, ya que desconocían absolutamente que el técnico hubiera certificado que no había peligro, al contrario de lo que decía otro informe, el de la empresa de mantenimiento.

En el aire queda a quién le corresponde arreglar la avería. Según el director provincial de Educación si es una obra menor la tendría que acometer el Ayuntamiento y si es mayor le corresponde a la Junta, quien no podría acometer el arreglo hasta final de curso. El coste estimado en el presupuesto de la empresa de mantenimiento era de 1.100 euros.

Al parecer el aula afectada es la que se destina a dar las clases de refuerzo y se supone que no se volverá a utilizar hasta tanto no se solucione el problema.